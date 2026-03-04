Thua Getafe, Real Madrid bắt đầu tính phương án Allegri

Real Madrid xem xét bổ nhiệm Max Allegri, trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng đối với HLV Alvaro Arbeloa.

Real Madrid tin Allegri đủ sức chèo lái đội bóng.

Theo truyền thông Italy, Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu tìm phương án thay thế khi không hài lòng với tình hình hiện tại. Bầu không khí ở Bernabeu trở nên căng thẳng sau thất bại 0-1 trước Getafe hôm 3/3, khiến Real Madrid kém Barcelona 4 điểm trong cuộc đua La Liga. Màn trình diễn thiếu ổn định cùng những vấn đề kỷ luật tiếp tục khiến niềm tin vào Arbeloa lung lay.

Trận thua Getafe chứng kiến chiếc thẻ đỏ trực tiếp của tài năng trẻ Franco Mastantuono, làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát phòng thay đồ. Sau trận, Arbeloa thừa nhận trách nhiệm, gọi tình huống mất kỷ luật là "không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định bản thân chịu trách nhiệm lớn nhất về thất bại.

Trong bối cảnh đó, Allegri nổi lên như ứng viên hàng đầu. Nhà cầm quân 58 tuổi còn hợp đồng với Milan đến năm 2027, song từ lâu có mối liên hệ với Real Madrid. Allegri từng 2 lần tiến rất gần chiếc ghế nóng tại Bernabeu vào các năm 2019 và 2021, thậm chí được cho là đạt thỏa thuận miệng trước khi đổi ý ở lại Juventus.

Ban lãnh đạo Real tin rằng kinh nghiệm, sự thực dụng và khả năng quản lý những ngôi sao lớn của Allegri có thể giúp đội bóng tái lập sự ổn định cả trong nước lẫn châu Âu. Trong khi đó, phương án Jurgen Klopp khó khả thi khi chiến lược gia người Đức đang đảm nhiệm vai trò điều hành tại Red Bull.

Về phần mình, Allegri phủ nhận mọi tin đồn rạn nứt với Milan, khẳng định mối quan hệ giữa ông và CLB hoàn toàn hài hòa. Tuy nhiên, với lời mời từ Real Madrid, cánh cửa đến La Liga có thể một lần nữa mở ra với chiến lược gia người Italy.

