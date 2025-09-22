Có gì trong thư viện 220 triệu USD?

Khi xuống tới kho phân loại, các cuốn sách sẽ được xếp trở lại giá hoặc đợi tới tối sẽ có một công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận chuyển sách tới thư viện cơ sở khác cho người dân mượn. Vì là thư viện trung tâm, Dokk1 tiếp nhận nhiều đơn mượn trong khi các thư viện cơ sở lại tiếp nhận nhiều đơn trả hơn. Vì vậy, đội ngũ nhân viên thường theo dõi các tình trạng cuốn sách qua một phần mềm. Từ đó, họ có thể phân phối sách tốt hơn mà không phải mua nhiều ấn bản cho từng thư viện cơ sở.