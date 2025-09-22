Có gì trong thư viện 220 triệu USD?

|
Dokk1 là thư viện trung tâm của Aarhus (thành phố lớn thứ hai Đan Mạch). Công trình có tổng diện tích 28.000 mét vuông, chi phí xây dựng lên tới 1,4 tỷ kroner (khoảng 220 triệu USD).
Tòa nhà được thiết kế với hình khối gọn, giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt. Hình dáng này cũng là điểm nổi bật khiến thư viện trông khác biệt so với các công trình khác của thành phố. Đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế tòa nhà là công ty kiến trúc hàng đầu Đan Mạch Schmidt Hammer Lassen (SHL). Công ty này cũng tham gia thiết kế cho các công trình nổi tiếng như Tòa án Hình sự Quốc tế (Hà Lan), Cục Lưu trữ quốc gia Đan Mạch, Thư viện Halifax (Canada)...
Thư viện có khoảng 220.000 cuốn sách với nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Cùng đó là 78.000 tài liệu được lưu trữ dưới dạng khác như tranh, ảnh, đĩa DVD, VCD.
Quy trình trả sách ở đây diễn ra tự động nhờ một hệ thống băng chuyền lớn quét mã sách và đưa sách xuống kho phân loại. Có một màn hình lớn trên chiếc máy. Người trả sách có thể quan sát toàn bộ hành trình từ lúc cuốn sách được tiếp nhận, di chuyển xuống tầng hầm cho đến khi vào khu vực phân loại.
Khi xuống tới kho phân loại, các cuốn sách sẽ được xếp trở lại giá hoặc đợi tới tối sẽ có một công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận chuyển sách tới thư viện cơ sở khác cho người dân mượn. Vì là thư viện trung tâm, Dokk1 tiếp nhận nhiều đơn mượn trong khi các thư viện cơ sở lại tiếp nhận nhiều đơn trả hơn. Vì vậy, đội ngũ nhân viên thường theo dõi các tình trạng cuốn sách qua một phần mềm. Từ đó, họ có thể phân phối sách tốt hơn mà không phải mua nhiều ấn bản cho từng thư viện cơ sở.
Nhờ việc tiết kiệm thời gian với công tác quản lý mượn-trả sách, các nhân viên tại đây có thể tập trung vào việc phát triển ý tưởng, tổ chức sự kiện và xây dựng không gian Dokk1.
Mỗi năm thư viện có khoảng 2 triệu lượt mượn sách nhưng chỉ cần 5 nhân viên để vận hành hệ thống logistics này.
Bên cạnh những giá sách lớn là các phòng họp với tấm kính trong suốt. Theo bà Marie Østergaard - quản lý thư viện Dokk1 - thiết kế của thư viện hướng tới một không gian mở, không có sự ngăn sách giữa các khu vực. Vì vậy, kính là sự lựa chọn hợp lý.
Thư viện bố trí nhiều chỗ ngồi khác nhau bên cạnh các giá sách phục vụ nhu cầu của mỗi cá nhân. Một số tủ sách đặc biệt được phân theo chủ đề như AI, sách mới, văn học, tác giả Đan Mạch...
Dokk1 trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều tầng lớp. Đặc biệt là sinh viên, thành phần chiếm số đông bởi Aarhus là thành phố đại học. Họ tìm đến vừa để học tập, vừa để làm việc nhóm.
Phần cầu thang nối từ tầng hai lên tầng ba có kết cấu đặc biệt để người dân có thể tổ chức sự kiện tại đây.
Tầng ba thư viện là một khoảng không rộng dành cho phòng Ý tưởng, tại đây mọi người có thể thoải mái trò chuyện, thảo luận và trao đổi. Giữa căn phòng là tác phẩm chiếc chuông Gong. "Chiếc chuông được kết nối với bệnh viện thành phố. Nó sẽ vang lên khi có một đứa trẻ chào đời tại đây", bà Marie Østergaard nói.
Khu vực gia đình được chia thành các độ tuổi khác nhau: 0-3, 3-5, 5-12. "Bãi đậu" xe đẩy của các gia đình được bố trí ngay ngắn trên tầng 3.
Theo đại diện Dokk1, dòng sách truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa rất được ưa chuộng và khó bị thay thế bởi sách điện tử. Vì vậy, thư viện đã đặt riêng một quầy truyện tranh tại khu vực dành cho gia đình và trẻ em.
Bên ngoài thư viện có những mô hình lớn ngoài trời cho trẻ em vui chơi.
“Tinh thần thử nghiệm được duy trì trong suốt mười năm Dokk1 hình thành và phát triển. Ý tưởng nào được đón nhận sẽ tiếp tục phát huy, ý tưởng nào chưa phù hợp sẽ được thay thế”, bà Østergaard nói.
