Văn Miếu-Quốc Tử Giám có không gian văn hóa đọc

Không gian văn hóa đọc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám là một thư viện mở dành cho cộng đồng. Tại đây, có gần 1.000 đầu sách quý, nhất là các cuốn sách về lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội, truyền thống khoa bảng của đất nước.

Không gian văn hóa đọc được triển khai trong không gian mở nhằm phục vụ cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 18/8, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Lễ ra mắt “Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám”.

“Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám” được triển khai trong không gian mở tại Hồ Văn thuộc khuôn viên di tích, nhằm hướng tới mục tiêu kết nối di sản-tri thức-cộng đồng, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân vào đời sống văn hóa.

Đây không chỉ là đơn thuần là điểm đọc sách, mà còn là điểm hẹn văn hóa gắn kết thế hệ trẻ với các giá trị truyền thống, lan tỏa tình yêu sách, tinh thần hiếu học và niềm trân quý di sản, đặc biệt với học sinh, sinh viên.

Mô hình này thực chất là một thư viện mở phục vụ miễn phí cộng đồng, nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu sách, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời.

Độc giả đến với những đầu sách quý tại không gian văn hóa đọc.

“Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám” hiện có gần 1.000 đầu sách quý, do các đơn vị bảo trợ trao tặng, gồm: Nhà xuất bản Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam (Tri thức trẻ); đồng thời còn có số lượng lớn sách luân chuyển từ Trung tâm văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Nổi bật nhất trong những đầu sách tại đây là sách về lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội, Văn Miếu-Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng; danh nhân Nho học Việt Nam; văn học, nghệ thuật; kỹ năng sống và nhiều mảng kiến thức bổ ích khác. Trong đó có bộ Tủ sách Thăng Long 1.000 năm văn hiến của Nhà xuất bản Hà Nội là điểm nhất quý giá.

Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức mô hình hoạt động văn hóa này nhằm phát huy giá trị Hồ Văn, tạo điểm nhấn lâu dài cho các hoạt động giao lưu, trải nghiệm gắn với sách. Đây cũng là bước khởi đầu để Hồ Văn trở thành không gian đọc sách công cộng có bản sắc đầu tiên tại một Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đồng thời là “sân chơi tri thức” của Thủ đô.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm di sản được tổ chức tại đây, định hướng từng bước đưa không gian Hồ Văn trở thành không gian văn hóa của Thủ đô Hà Nội với các sản phẩm công nghiệp văn hóa đa dạng, hấp dẫn khách tham quan.

“Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám” phục vụ mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi, khách du lịch và cư dân quanh di tích đến đọc tại chỗ, hoàn toàn miễn phí.