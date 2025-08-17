Thư viện Tương lai có tác phẩm thứ 12 từ nhà văn Ấn Độ

Bản thảo tiếp theo của Amitav Ghosh 89 năm nữa mới được công bố, vì ông trở thành tác giả thứ 12 trong dự án Thư viện Tương lai, sau Margaret Atwood, Han Kang, Ocean Vuong...

Nhà văn người Ấn Độ Amitav Ghosh, tác giả thứ 12 của Thư viện Tương lai. Ảnh: Mathieu Génon.

Amitav Ghosh là nhà văn người Ấn Độ, tác giả của các tiểu thuyết như The Circle of Reason (tạm dịch: Vòng tròn lý trí) và Sea of Poppies (tạm dịch: Biển hoa anh túc).

Thư viện Tương lai (Future Library) là dự án hình thành từ năm 2014. Mỗi năm sẽ có một bản thảo mới của một tác giả đương đại được đưa vào lưu trữ trong một căn phòng tĩnh lặng thiết kế riêng tại tòa nhà Deichman Bjørvika thuộc thư viện công cộng ở Oslo. Dự án sẽ khép lại vào năm 2114, toàn bộ tuyển tập văn bản được in bằng giấy làm từ cây trong rừng Thư viện Tương lai ở Nordmarka, phía bắc Oslo. Tại đây, năm 2014, người sáng lập dự án Katie Paterson đã trồng 1.000 cây vân sam vào năm 2014.

Ghosh cho biết được tham gia dự án Thư viện Tương lai là "vinh dự sâu sắc". Sáng kiến này "buộc ta phải suy nghĩ vượt ra ngoài cuộc đời mình, tưởng tượng về những độc giả còn chưa sinh ra".

Ông nói thêm: “Đối với tôi, điều đặc biệt quan trọng là dự án lấy một khu rừng làm trung tâm, vì trong một thời gian dài, tôi đã viết về một khu rừng, dù ấy là kiểu rừng hoàn toàn khác - khu rừng ngập rộng lớn Sundarban”. Trải dài trên đồng bằng sông Hằng, Sundarbans là bối cảnh cho các tiểu thuyết The Hungry Tide (tạm dịch: Làn sóng đói khát), Jungle Nama (tạm dịch: Rừng Nama) và Gun Island của Ghosh .

“Tạo mối liên hệ giữa rừng cực bắc và rừng nhiệt đới sẽ là một thử thách thú vị, trong bối cảnh khủng hoảng hành tinh cực độ này,” tác giả thường xuyên viết về thảm họa khí hậu chia sẻ thêm. “Tôi rất xúc động khi được góp phần vào một tác phẩm đan xen sinh thái, văn học và lòng đợi chờ kiên nhẫn ở quy mô hoành tráng như vậy”.

Ghosh lớn lên ở Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka, lấy bằng tiến sĩ nhân chủng học xã hội tại Đại học Oxford. Tác phẩm đã xuất bản của ông bao gồm một số tiểu thuyết, sách phi hư cấu và tiểu luận.

Paterson nhận xét tác phẩm của Ghosh "giàu tính phổ quát, cấp bách và đặc biệt liên hệ với bối cảnh biến động của thế giới... Những câu chuyện của ông trải dài qua nhiều đại dương và nhiều thế kỷ, cho thấy khủng hoảng khí hậu gắn liền với lịch sử đế chế, di cư và huyền thoại".

Bà nói thêm: "Với khả năng hiếm có trong việc kết nối điều gần gũi với điều mang cấp độ hành tinh, cái hữu hình với cái vô hình, Ghosh lên tiếng cho các thế lực - con người và cả trên-con-người - định hình tương lai chung của chúng ta”.

Ghosh sẽ nộp bản thảo của mình tại một buổi lễ ở khu rừng Thư viện Tương lai vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2026, khi đó tiêu đề tác phẩm sẽ được tiết lộ.

Những nhà văn đã đóng góp cho dự án là: Margaret Atwood, Tsitsi Dangarembga, David Mitchell, Judith Schalansky, Elif Shafak, Sjón, Han Kang, Karl Ove Knausgård, Ocean Vương, Valeria Luiselli, Tommy Orange.

Tháng 6/2022, Thành phố Oslo đã ký thỏa thuận đảm bảo khu rừng thuộc về Future Library Trust trong suốt thời gian thực hiện dự án.