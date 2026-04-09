Thủ tướng: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã xác định tháo gỡ dứt điểm các dự án vướng mắc, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và năng lượng, là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên triển khai ngay.

Trong phần báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, quý I/2026 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Một trong những giải pháp được đưa ra là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng cho biết Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh các nội dung như phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10%, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên; tăng đầu tư từ các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam... Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc sẽ tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành để cho chủ trương xử lý các dự án vướng mắc liên quan đến đất đai và năng lượng, trong đó có dự án điện mặt trời, điện gió. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét; với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, sẽ xin chủ trương và trình Quốc hội cho ý kiến tại đợt họp thứ hai của Kỳ họp thứ nhất.

“Chính phủ coi việc xử lý các vướng mắc này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên triển khai ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, bảo đảm giải pháp đưa ra khả thi và tuân thủ đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và của Quốc hội”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trình bày thêm về kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng, Thủ tướng cho biết trong quý II này sẽ phải hoàn thành cơ chế, chính sách vượt trội để thu hút đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm như điện gió ngoài khơi, LNG, đồng thời xây dựng phương án xử lý vướng mắc các dự án năng lượng tái tạo.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Công Thương, cả nước có 167 dự án điện mặt trời và điện gió đang gặp vướng mắc, tập trung tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP.HCM.

Điểm nghẽn chủ yếu nằm ở cơ chế xử lý đối với các dự án đã được công nhận vận hành thương mại và hưởng giá FIT nhưng sau đó phát sinh vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến hồ sơ nghiệm thu, khiến nhiều dự án bị chậm hoặc chưa được thanh toán đầy đủ tiền điện.