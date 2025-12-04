Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà đầu tư Thái Lan 'kêu cứu' vì vướng mắc giá FIT

  • Thứ năm, 4/12/2025 10:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

ThaiCham cho biết việc tạm dừng hoặc giảm 25-50% thanh toán giá FIT khiến các nhà đầu tư Thái Lan đối mặt rủi ro tài chính dù dự án đã đáp ứng điều kiện COD.

Theo ThaiCham, các nhà đầu tư Thái Lan đã đầu tư hơn 2,57 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) vừa có công văn gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan về cơ chế giá điện ưu đãi (FIT) và các nghĩa vụ thanh toán theo các Hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký kết.

Các nhà đầu tư Thái Lan cho hay đã đầu tư hơn 2,57 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với tổng công suất hơn 2.594 MW.

Trong 2 năm qua, hiệp hội cho biết đã gửi hơn 20 công văn tới Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Mua bán Điện (EPTC) liên quan đến việc giảm thanh toán giá điện FIT tạm thời nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi hoặc chỉ thị chính thức được ban hành.

Đồng thời, các nhà đầu tư Thái Lan đã tổ chức nhiều cuộc họp trao đổi với Bộ Công Thương, EVN, EPTC nhưng vẫn chưa có được hướng dẫn chính thức. Tại cuộc họp gần nhất với EVN ngày 25/11, thông tin nhận được là vướng mắc đang chờ quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.

Theo ThaiCham, việc chậm thanh toán khiến các nhà đầu tư này gặp rủi ro nghiêm trọng về tài chính và chính sách.

Cụ thể, các chủ đầu tư bị tạm dừng hoặc giảm 25-50% các khoản thanh toán giá FIT dù đã tuân thủ các điều kiện về ngày vận hành thương mại COD và các điều khoản PPA. Đồng thời, họ cũng chưa có thông tin về mốc thời gian chính thức được nhận thanh toán đầy đủ theo Hợp đồng PPA hoặc xử lý các khoản nợ quá hạn.

Các nhà đầu tư cho rằng áp lực thanh khoản gia tăng ảnh hưởng đến các nghĩa vụ với bên cho vay - nhiều trong số đó là các ngân hàng quốc tế. Ngoài ra, việc này cũng gây quan ngại cho các cổ đông, cơ quan quản lý và kiểm toán của các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo đó, hiệp hội đề xuất Thủ tướng xem xét chỉ đạo Bộ Công Thương và EVN sớm khôi phục toàn bộ thanh toán theo giá FIT, xử lý các khoản nợ tồn đọng và đưa ra kế hoạch thời gian thực hiện cụ thể.

Trước đó, đầu tháng 11, 23 nhà đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp liên quan vấn đề thanh toán cho 173 dự án điện tái tạo thuộc cơ chế giá FIT.

Nhóm nhà đầu tư này đề xuất được tổ chức một cuộc đối thoại song phương với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong nửa đầu tháng 11 về vấn đề trên.

Theo thống kê, 23 nhà đầu tư nước ngoài cùng ký đơn kiến nghị đang sở hữu hoặc góp vốn tại các dự án điện tái tạo với tổng công suất hơn 4.180 MW tại Việt Nam. Nhóm này gồm nhiều tập đoàn năng lượng lớn đến từ Singapore, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Malaysia, Bồ Đào Nha và Trung Quốc.

23 nhà đầu tư điện gió, mặt trời đề nghị đối thoại với các Bộ trưởng

Nhóm 23 nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện tái tạo đề xuất được đối thoại với Bộ trưởng Công Thương, Tư pháp và Tài chính để giải quyết tình trạng chậm thanh toán kéo dài.

07:02 6/11/2025

Intel muốn hỗ trợ TP.HCM phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo

Intel nói sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM trong đào tạo nhân lực về AI, cũng như đồng hành phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo ở thành phố.

20:08 8/7/2025

Tranh chấp hồi tố giá FIT, Bộ Công Thương yêu cầu EVN chịu trách nhiệm

Bộ Công Thương vừa kiến nghị Phó thủ tướng chỉ đạo EVN khẩn trương xử lý vướng mắc giá FIT, đảm bảo hài hòa lợi ích và ổn định môi trường đầu tư năng lượng tái tạo.

15:27 24/4/2025

