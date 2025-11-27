Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng doanh nhân trẻ 16 chữ 'vàng'

Người đứng đầu Chính phủ đã tặng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 16 chữ: "Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá”.

Thủ tướng yêu cầu doanh nhân trẻ phải tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn, nghĩ sâu làm lớn, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Ảnh: VGP.

Ngày 27/11, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đã được tổ chức tại Hà Nội. Nhiệm kỳ VII (2022-2025) vừa qua đã khép lại với những dấu ấn mạnh mẽ, với khoảng 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế và 16 câu lạc bộ trực thuộc.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo ra doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD , đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Thủ tướng giao 6 tiên phong cho doanh nhân trẻ

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá ấn tượng. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD , GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD , đưa nước ta chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Hiện nay, Việt Nam đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, riêng khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc, với 15,6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%.

Phân tích tình hình thế giới và các nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng cho rằng phải đẩy mạnh các mũi nhọn chiến lược, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời khai mở các không gian phát triển mới.

Thủ tướng đề nghị Ban bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể quan tâm tạo thuận lợi và đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục chủ động, sáng tạo, nuôi dưỡng, gắn kết và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc; trên tinh thần "đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin" thực hiện 6 tiên phong.

Tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới.

Tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG.

Tiên phong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nghiệp trẻ cần đi đầu trong việc thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh… với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI; khai thác thế mạnh của từng khu vực để cùng hình thành các chuỗi giá trị, cụm đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt.

Tiên phong đóng góp xây dựng chính sách; chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, phản ánh, kiến nghị, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật tới Chính phủ, Thủ tướng nhằm tháo gỡ.

Tiên phong, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của quốc gia…

Tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống "chia ngọt, sẻ bùi", "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ thi đua thực hiện 6 nhất: Tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ thi đua thực hiện 6 nhất: Tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ tặng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 16 chữ: "Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá”.

Mục tiêu góp 15% GDP quốc gia

Nhiệm kỳ VIII, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số 35.000-50.000 người. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động đồng thời tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025-2030.

Nhiệm kỳ mới cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số. Hội nỗ lực thể hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp đáng kể vào Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VII, cho rằng để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới, chỉ một con đường là đầu tư cho khoa học công nghệ.

Ông cho biết thế hệ doanh nhân mới, doanh nhân trẻ cam kết 3 đột phá mới, gồm đột phá về nhân lực; đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu, đột phá mô hình kinh doanh và hệ sinh thái; đồng thời cam kết tôn trọng pháp luật, đoàn kết, làm chủ công nghệ, đầu tư vào tri thức, cùng đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử 135 người vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.