Thủ tướng kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết và tự cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết, tăng kết nối hạ tầng, thể chế và nhân lực để nâng cao sức mạnh nội khối, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN Business & Investment Summit - ABIS) 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Chia sẻ tại tọa đàm, Thủ tướng cho rằng điều khiến thế giới ngưỡng mộ ASEAN là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tinh thần tự cường, vai trò trung tâm tăng trưởng và mục tiêu phát triển bao trùm, đặt con người ở vị trí trung tâm.

Vì vậy, các nước cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đặt ASEAN trong tổng thể bối cảnh toàn cầu, từ đó xác định đường lối, tầm nhìn, hành động và sự phối hợp phù hợp với thực tiễn khu vực.

Thủ tướng nêu ví dụ khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nước ASEAN phải tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nội khối. Khi chính sách của các nước bên ngoài gây tác động, ASEAN phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, mở cửa nền kinh tế để bù đắp tác động và thiệt hại.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường trao đổi, hài hòa và nâng cao chất lượng thể chế, biến thể chế thành năng lực cạnh tranh. Đồng thời, thúc đẩy kết nối hạ tầng toàn diện, gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, văn hóa, xã hội, giao thông, chuyển đổi số...

Cùng với đó, cần đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao để thích ứng với chuyển đổi, phát huy lợi thế dân số đông và trẻ.

Theo Thủ tướng, đây là những định hướng, trụ cột then chốt trên nền tảng đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, song việc triển khai cần linh hoạt để kết nối các nền kinh tế, phát triển tự cường, nhanh và bền vững.

"Tôi nghĩ chúng ta là một cộng đồng ASEAN, một gia đình ASEAN, mỗi quốc gia mạnh lên, tức là cả khối chúng ta mạnh lên. Và ngược lại, khối ASEAN của chúng ta mạnh lên thì mỗi quốc gia được thụ hưởng sức mạnh của nội khối", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Các đại biểu dự phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp về thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực và quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đó là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong kết nối kinh tế, con người và văn hóa giữa các quốc gia.

"Chúng ta tạo ra một sức mạnh tổng hợp cho khối ASEAN, cho mỗi nước đều phát huy thế mạnh của mình, đồng thời đóng góp vào sức mạnh chung của khối", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với chủ đề "Thống nhất thị trường - Hướng tới thịnh vượng chung", ABIS 2025 là diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và cũng là một trong những diễn đàn kinh doanh lớn nhất châu Á năm nay.

Diễn ra ngày 25-26/10/2025, ABIS 2025 do Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức, quy tụ hơn 1.500 đại biểu, gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, CEO các tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Hội nghị tập trung vào các biện pháp đổi mới của khu vực tư nhân để thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.