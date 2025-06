USABC ủng hộ thỏa thuận thương mại cân bằng, hài hòa Việt Nam - Mỹ

Đây là nội dung ông Jeffrey Pearlman - Chủ tịch Warburg Pincus kiêm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) cho biết sẽ kiến nghị tại buổi làm việc với giới chức Mỹ sắp tới.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với ông Jeffrey Pearlman - Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus kiêm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC). Ảnh: MOIT.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, ngày 9/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Jeffrey Pearlman - Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus kiêm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC).

Ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua, đồng thời khẳng định Mỹ là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ kinh tế giữa hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững, phù hợp với định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị USABC và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước, đồng thời phối hợp quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam đến các đối tác Mỹ.

Về phía USABC, ông Jeffrey Pearlman bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai tại châu Á của Warburg Pincus.

Quỹ cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam và sẽ có tiếng nói tích cực nhằm ủng hộ Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Ông Pearlman cũng cho biết sẽ sớm làm việc với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer để kiến nghị 3 nội dung.

Thứ nhất, USABC ủng hộ một thỏa thuận thương mại cân bằng, hài hòa giữa Việt Nam và Mỹ. Thứ hai, Mỹ cần tăng cường hợp tác với ASEAN - khu vực có vai trò chiến lược trong chính sách của Mỹ.

Nội dung thứ 3 liên quan đến tình trạng thâm hụt thương mại hiện nay là kết quả mang tính quy luật trong mối quan hệ giữa một nền kinh tế phát triển như Mỹ và một nền kinh tế đang trong giai đoạn đầu phát triển như Việt Nam. Vì vậy, điều này cần được đánh giá khách quan và toàn diện.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như năng lượng, công nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, logistics và phát triển chuỗi cung ứng. USABC cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Việt Nam mong muốn xây dựng môi trường thương mại công bằng

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Dệt may, Giày dép Mỹ (AAFA) và các doanh nghiệp dệt may, da giày hàng đầu của Mỹ như Gap, Levis Strauss, Harnes Brands, Under Amour...

Bộ trưởng Diên đánh giá cao vai trò của AAFA trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại Việt - Mỹ, đồng thời cảm ơn hiệp hội đã luôn là cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp Mỹ và các nhà sản xuất tại Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu và mong muốn tăng cường phối hợp để xây dựng môi trường thương mại công bằng, thích ứng cao và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Dệt may, Giày dép Mỹ (AAFA) và các doanh nghiệp dệt may, da giày hàng đầu. Ảnh: MOIT.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị các hiệp hội và tập đoàn lớn của Mỹ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ giúp chuyển tải thông điệp của Việt Nam đến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc Việt Nam và Mỹ có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các công ty Mỹ đầu tư và kinh doanh thuận lợi ở Việt Nam.

Quá trình hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích chiến lược trong dài hạn và góp phần cải thiện cán cân thương mại theo hướng công bằng, hài hòa, bền vững giữa hai nước.

Vì vậy, Việt Nam cần được đối xử như đối tác thương mại ưu tiên của Mỹ. Đồng thời, Việt Nam đề nghị Mỹ cùng Việt Nam nỗ lực giải quyết vấn đề tồn tại trong kinh tế thương mại hiện nay, sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1, D3, hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Điều này sẽ góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước cả trong ngắn và dài hạn.