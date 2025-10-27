Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ khu vực Trung Bộ

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Báo Chính phủ, nội dung trên được đề cập tại Công điện số 203 của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Lũ lên nhanh trên các sông khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Ảnh: Thanh Ba.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/10 lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên.

Cụ thể: lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3 m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2 m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11 m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương cùng các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng quán triệt lãnh đạo các địa phương chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu cần rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Thủ tướng lưu ý triển khai lực lượng, phương tiện kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Các địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các vùng bị thiệt hại. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau.

Ngay sau khi nước rút, các địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng triển khai công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, lực lượng chức năng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), sớm ổn định đời sống; Phải ưu tiên cao nhất việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học và công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể thiệt hại do mưa lũ; tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp hỗ trợ (trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương).

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với ngành Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cũng cần tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp ứng phó, bảo vệ công trình và kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Các đơn vị cần tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.