Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm ôtô bị ngập nước do mưa lũ

Trong bối cảnh thiệt hại tăng nhanh sau thiên tai, việc hiểu rõ phạm vi bảo hiểm và thực hiện đúng quy trình yêu cầu bồi thường sẽ giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi.

Ôtô cần được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổng đài cứu hộ thuộc phạm vi trong hợp đồng kiểm tra sau khi đã ngâm trong nước. Ảnh: Quốc Anh.

Trong đợt lũ lụt kéo dài nhiều ngày vừa qua, hàng nghìn phương tiện của người dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng bị hư hại vì ngập sâu. Nhiều khu vực tại Nha Trang ghi nhận tình trạng ôtô ngập nước trôi nổi la liệt trên các tuyến đường.

Trong các tình huống thiên tai, việc hiểu rõ phạm vi bảo hiểm và thực hiện đúng quy trình yêu cầu bồi thường là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Khi nào ôtô ngập nước được bảo hiểm bồi thường?

Trong các loại bảo hiểm ôtô hiện nay, sở hữu bảo hiểm vật chất xe (bảo hiểm thân vỏ) là điều kiện tiên quyết để chủ xe được chi trả khi xe bị hư hỏng do ngập nước.

Đây là loại bảo hiểm tự nguyện, bảo vệ xe trước nhiều rủi ro như va chạm, cháy nổ, bão lũ, thiên tai hay ngập úng. Như vậy, chỉ chủ xe có mua bảo hiểm vật chất mới được xem xét bồi thường khi phương tiện bị hư hỏng vì mưa lũ.

Một trong những thiệt hại nặng nề nhất khi ôtô bị ngập nước là thủy kích. Tuy nhiên, không phải mọi hợp đồng bảo hiểm vật chất đều tự động bao gồm quyền lợi này. Thông thường, chủ xe phải mua thêm điều khoản bổ sung thủy kích với chi phí trung bình khoảng 0,1% giá trị xe mỗi năm.

Nếu có điều khoản này, mức bồi thường thường sẽ dao động 70-100% chi phí sửa chữa, tùy thỏa thuận. Ngược lại, nếu không mua, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường phần thiệt hại liên quan đến động cơ.

Đáng chú ý, không phải mọi lý do “bất khả kháng” đều được bảo hiểm chi trả, vì phạm vi bảo hiểm luôn được quy định cụ thể trong hợp đồng. Do đó, chủ xe cần đọc kỹ hợp đồng và nắm rõ quyền lợi của mình để đòi hỏi bồi thường đầy đủ và hợp lý.

Quy trình yêu cầu bồi thường khi xe bị ngập nước

Ngay khi phát hiện xe bị ngập, chủ xe cần liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổng đài cứu hộ được ghi trong hợp đồng. Việc chậm thông báo có thể khiến hồ sơ bị từ chối do không đủ căn cứ xác minh hiện trường.

Bước tiếp theo, chủ xe nên ghi lại hiện trường bằng ảnh hoặc video, gồm vị trí, mức độ ngập và dấu hiệu hư hỏng có thể thấy bằng mắt thường. Đây là bằng chứng quan trọng giúp giám định viên xác định nguyên nhân và mức tổn thất. Lưu ý, không được khởi động lại xe, vì việc này có thể khiến nước tràn sâu vào động cơ, gây thủy kích, từ đó làm giảm hoặc mất quyền bồi thường.

Một trong những thiệt hại nặng nề nhất khi xe đi vào vùng ngập là thủy kích. Ảnh: Việt Hà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công ty bảo hiểm sẽ cử giám định viên đến hiện trường hoặc gara để đánh giá thiệt hại. Chỉ khi có sự đồng ý của giám định viên, chủ xe mới được đưa xe đi sửa chữa.

Hồ sơ làm yêu cầu bồi thường bao gồm đăng ký xe, hợp đồng bảo hiểm, hình ảnh hiện trường, biên bản giám định và các giấy tờ liên quan khác. Sau khi giám định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thanh toán trực tiếp với gara liên kết hoặc hoàn trả cho chủ xe theo hợp đồng.

Trường hợp nào được bồi thường toàn bộ - giảm trừ - từ chối?

Thông thường, có 3 nhóm tình huống bồi thường phổ biến. Trong đó, bồi thường 100% trong các trường hợp xe bị ngập khi đang lưu thông hoặc đỗ; chủ xe thông báo ngay cho phía bảo hiểm; không tự ý nổ máy; hợp đồng có đầy đủ bảo hiểm vật chất và điều khoản thủy kích.

Chủ xe bị ngập nước được bồi thường 70-80% trong trường hợp tự ý khởi động xe khi còn ngập nước, hoặc chậm thông báo cho bảo hiểm khiến việc giám định khó khăn hơn.

Và có thể không được bồi thường trong trường hợp chủ xe chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; hoặc hợp đồng bảo hiểm vật chất không bao gồm điều khoản thủy kích.

Trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới, cụm từ “giảm trừ bồi thường” được áp dụng khi bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ như: không giữ nguyên hiện trường, không thông báo kịp thời, hoặc không phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Nếu nhiều vi phạm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ áp dụng mức giảm trừ cao nhất để đảm bảo công bằng.