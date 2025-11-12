Đã chi 2.000 tỷ bồi thường giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình

Các đơn vị đã ứng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình gần 2.000 tỷ đồng cho khoảng 4.054 hộ dân.

Sân bay Gia Bình được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao của SkyTrax với tổng vốn đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Hà.

Ngày 11/11 vừa qua, tại Ủy ban nhân dân xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm tiến độ và giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Ông Đỗ Đình Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh cho biết đến nay, các đơn vị đã ứng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình được gần 2.000 tỷ đồng cho khoảng 4.054 hộ dân tại 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài với hơn 436 ha.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do phải xác định phần trăm diện tích đất nông nghiệp còn lại; các dự thảo quy định vẫn đang trong thời gian xin ý kiến, hoàn thiện để ban hành; thiếu lực lượng tham gia kiểm đếm đất ở và tài sản, công trình trên đất.

Nhiều hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chuyển đổi trong khi chưa có quy định cụ thể về bồi thường cho trường hợp này.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, sở, ban, ngành đặt mục tiêu đặt chậm nhất đến ngày 30/11 phải hoàn thành, nhất là giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp của 3 dự án gồm: dự án thuộc phạm vi sân bay Gia Bình, dự án tuyến đường xuyên tâm và các dự án tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và khu nghĩa trang tập trung mới theo hình thức công viên nghĩa trang.

Đối với những phần diện tích đất nông nghiệp còn vướng mắc do chủ hộ không còn thường trú tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bí thư Đảng ủy xã Gia Bình chậm nhất trong sáng 12/11 chủ trì cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, các sở, ngành liên quan để bàn, thống nhất phương án triển khai trên tinh thần có lợi nhất cho người dân và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.