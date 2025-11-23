Yêu cầu 10 Bộ cùng địa phương 'thần tốc' khắc phục hậu quả mưa lũ

Tùy chức năng mà 10 Bộ và UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng được Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể nhằm khắc phục nhanh chóng hậu quả mưa lũ lịch sử.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương "thần tốc" triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

"Thần tốc" khắc phục hậu quả mưa lũ

Công văn nêu rõ mưa lũ lịch sử xảy ra sau các đợt mưa lớn kéo dài lại vào đúng kỳ triều cường đã gây lũ lịch sử, ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại nặng về người, nhà cửa, tài sản… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, đợt mưa lũ lịch sử đã làm 102 người chết, mất tích; 221 nhà bị sập, đổ, trôi; 933 nhà bị hư hỏng; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình hạ tầng thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại 9.035 tỷ đồng .

Để nhanh chóng ổn định tình hình, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng bám sát cơ sở, nhất là những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập để nắm tình hình, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, "thần tốc" các giải pháp khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Trong đó, tập trung huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận các hộ dân bị cô lập, kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; tuyệt đối không để người dân đói, khát, rét. Tìm kiếm những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lo hậu sự cho người thiệt mạng. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Cùng với đó, các địa phương phải huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh, khôi phục nhanh nhất các dịch vụ thiết yếu, khôi phục sản xuất kinh doanh trước ngày 30/11. Bố trí chỗ ở tạm, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng trước ngày 31/1/2026.

Nước sông Cái dâng cao gây ngập ở nhiều khu vực như phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền, Diên Khánh… ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.

Các đơn vị rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa cho các đối tượng bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 30/11. Tổ chức điều phối tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ, bảo đảm đến tận tay người cần được hỗ trợ nhanh, hiệu quả nhất. Công bố thông tin về nhu cầu hàng hóa cần được hỗ trợ để việc chi viện thiết thực, hiệu quả.

Ban hành các chính sách cần thiết theo thẩm quyền để hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh; tập trung khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông, sửa chữa hồ đập, công trình thủy lợi trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu 10 Bộ vào cuộc

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5, Quân khu 7, các đơn vị quân đội đóng ở trong và gần khu vực bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân; đồng thời hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng để nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất. Bố trí máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái sẵn sàng bay thả hàng cứu trợ cho người dân tại các khu vực bị cô lập, khó khăn trong tiếp cận bằng các phương tiện khác.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng công an địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị hỗ trợ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp; khắc phục sớm nhất các công trình thủy lợi, hồ đập bị hư hỏng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đánh giá chính xác nguyên nhân ngập lụt, rà soát việc quản lý, vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện để bảo đảm quản lý an toàn, vận hành chủ động, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại, có phương án xử lý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng theo quy định. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, trình Chính phủ trước ngày 26/11.

Khẩn trương triển khai chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất; kịp thời xử lý xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ địa phương theo thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu quân đội, công an bổ sung lực lượng phương tiện hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khôi phục hoạt động của các cơ sở giáo dục, có phương án sớm đưa học sinh trở lại học tập; chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp đầy đủ về tình hình trường lớp (điểm trường phải sửa chữa, phải xây dựng lại) và việc bảo đảm học tập cho học sinh tại các điểm trường bị ngập lũ vừa qua, phương án khắc phục cụ thể, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11.

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, bảo đảm công tác điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân; bổ sung thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chi viện tối đa y, bác sĩ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Không để người dân thiếu nơi điều trị, khám, chữa bệnh; hoàn thành trước ngày 30/11.

Bộ trưởng Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục, thông tuyến nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và trục giao thông chính; chủ động rà soát, triển khai các giải pháp căn cơ bảo đảm ổn định an toàn.

Bộ trưởng Công Thương được yêu cầu chỉ đạo EVN tập trung hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống cung cấp điện tại các xã phường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; khẩn trương khôi phục sản xuất công nghiệp; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá, mất ổn định thị trường.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung tối đa lực lượng, thiết bị khôi phục ngay hệ thống viễn thông, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin liên lạc thông suốt, giải quyết các dịch vụ công, hoàn thành trước ngày 30/11.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng…) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; kịp thời phân bổ hỗ trợ cho các địa phương đảm bảo hiệu quả tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương, cụ thể: Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tỉnh Đắk Lắk; Phó thủ tướng Nguyễn Thành Long tỉnh Gia Lai; Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tỉnh Khánh Hòa; và Phó thủ tướng Mai Văn Chính tỉnh Lâm Đồng.