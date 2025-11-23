Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Theo Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng , tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng , tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng , tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng ) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23 tháng 11 năm 2025.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 16/11 đến nay, mưa lớn, sạt lở đất diễn ra tại khu vực miền Trung đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích.

Tôm hùm nuôi được khoảng 12 tháng đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch bị chết hàng loạt do nước lũ. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN.

Mưa lũ đã làm 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính khoảng 9.035 tỷ đồng .

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng; tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; xuất cấp gạo hỗ trợ người dân, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống… trong thời gian chưa khôi phục được hoạt động sản xuất.