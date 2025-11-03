ĐHQH: Bảo hiểm xe máy bắt buộc cần chi trả tương xứng, minh bạch

Theo Đại biểu Quốc hội, chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cần tương xứng với quyền lợi của người dân nhằm củng cố niềm tin với loại hình này.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn TP Đà Nẵng) phát biểu tại phiên thảo luận tổ về Luật Kinh doanh bảo hiểm, sáng 3/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 3/11, Quốc hội tổ chức thảo luận tổ về các dự án luật. Trong đó, tổ 16 thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Quản lý nợ công.

Trong phần thảo luận về Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn TP Đà Nẵng) cho biết việc chi trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rất được cử tri quan tâm. Theo ông Minh, qua nghiên cứu các tài liệu, hiện nay tỷ lệ chi trả rất thấp - tình hình này đã nhiều lần được đại biểu kiến nghị.

"Theo thống kê số liệu, đến tháng 11/2024, doanh thu đạt 736 tỷ đồng . Tuy nhiên, mức độ chi trả chỉ mới khoảng 28,5 tỷ đồng , tức khoảng 4%, thấp hơn rất nhiều so với thông lệ quốc tế trong việc chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới", ông Minh dẫn chứng.

Đại biểu này cho rằng với tỷ lệ chi trả thấp như hiện nay, niềm tin của người dân vào loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phần nào bị suy giảm.

Do đó, ông Minh cho hay nhiều cử tri đề nghị nghiên cứu bỏ loại hình bảo hiểm này vì tỷ lệ chi trả và công tác thẩm định, xác định giá trị thiệt hại của doanh nghiệp bảo hiểm không khách quan; đồng thời cử tri mong muốn có cơ chế kiểm định lại để thẩm định giá trị thiệt hại và tỷ lệ bồi thường được thỏa đáng hơn.

Đại biểu đoàn TP Đà Nẵng cũng nêu rõ mặc dù quy định hiện nay của Bộ Tài chính đã cải thiện tình trạng này, thực tế vẫn phải chờ 1-2 tháng mới được nhận tiền bồi thường.

Việc sửa đổi dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đề cập đến vấn đề trên, với mục tiêu cắt giảm nhiều thủ tục hành chính; nhưng theo đại biểu Minh, những thay đổi này mới chỉ tạo điều kiện thuận lợi về mặt quản lý, chưa thật sự giải quyết được việc chi trả bồi thường cho người dân.

Do đó, ông Minh đề nghị trong các văn bản dưới luật, Bộ Tài chính quan tâm tháo gỡ nội dung này để củng cố thêm niềm tin của người dân đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đồng thời, ông Minh đề xuất Bộ Tài chính cần có cơ chế công khai tỷ lệ bồi thường và số vụ việc chi trả thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính để người dân có thể theo dõi. Quan trọng nhất là thông qua đó, đại biểu này cho rằng ý thức chấp hành giao thông của người dân sẽ tốt hơn. Trong trường hợp xảy ra rủi ro, những người đã tham gia bảo hiểm sẽ được đảm bảo quyền lợi một cách tương xứng.