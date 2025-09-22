Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thứ trưởng Tài chính Bùi Văn Khắng nhận quyết định điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng, tân Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BTC.

Ngày 22/9, tại hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đó, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bỏ phiếu bầu ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Khắng được bầu với 100% phiếu thuận có mặt để kế nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đã được chuyển giao công tác theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sang làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ ngày 8/9.

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên); trình độ thạc sĩ Quản lý công, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trở lại tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh nhận nhiệm vụ trong bối cảnh mới có nhiều thay đổi, đặc biệt là đất nước bước vào kỷ nguyên mới, cần có tư duy và cách làm mới để bứt phá trong điều hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng nhanh quy mô nền kinh tế, tăng trưởng GRDP bền vững, tăng thu ngân sách Nhà nước và đặc biệt là nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân.

Ông Khắng cho biết sẽ nỗ lực cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI; 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh có 4 Phó chủ tịch là các ông Vũ Văn Diện, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Ánh và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Quảng Ninh có diện tích rộng hơn 12.000 km2, dân số hơn 1,4 triệu người, là cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc. Mức tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh đạt 8,42%, quy mô 347.500 tỷ đồng , đứng thứ 7 cả nước.

Cũng trong năm ngoái, tỉnh ghi nhận mức GRDP bình quân đầu người đạt 10.272 USD ; thu ngân sách 55.600 tỷ đồng , hút 2,8 tỷ USD vốn FDI và đón 19 triệu lượt khách du lịch.