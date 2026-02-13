Thu Trang thừa nhận thất bại

"Ai thương ai mến" chỉ thu 28 tỷ đồng, gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Thu Trang cho biết cô chạnh lòng khi thành tích phim phim không như mong đợi.

Tối 13/2, Thu Trang có bài đăng dài trên trang cá nhân, chia sẻ về việc bộ phim Ai thương ai mến khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu kém kỳ vọng.

"Trang vui vì mình và ê-kíp đã đi đến tận cùng của sự cố gắng, đã dốc hết tâm sức cho đứa con tinh thần này. Nhưng nói không buồn thì không đúng. Trang chạnh lòng khi bộ phim chưa chạm được đến kỳ vọng về doanh thu như mong đợi. Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, Trang nghĩ mình cần nhìn thẳng vào sự thật. Kết quả như thế nào, Trang xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn", đạo diễn viết.

Ai thương ai mến là phim thứ 2 Thu Trang đạo diễn. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ thêm: "Có những khoảnh khắc Trang buồn. Nhưng buồn không phải để than trách, mà để tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Những lời góp ý - dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn - Trang đều đọc và suy ngẫm. Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông, nhưng Trang tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề...".

Thu Trang gửi lời cảm ơn khán giả, cho biết sẽ lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý để hoàn thiện. Cô khẳng định sẽ tiếp tục làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm.

Những chia sẻ của nữ đạo diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, người hâm mộ động viên cô lấy lại tinh thần, có sự chuẩn bị tốt hơn cho các dự án phim tiếp theo.

Ai thương ai mến rời rạp sau khoảng 1 tháng công chiếu. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm đạt doanh thu 28 tỷ đồng , gây lỗ nặng cho nhà sản xuất (theo ước tính phải thu tối thiểu 65- 70 tỷ đồng mới bắt đầu hòa vốn). Trước đó, Thu Trang từng tiết lộ đây là dự án phim được cô đầu tư mạnh tay nhất.

Khởi chiếu dịp Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến đối đầu trực diện với đối thủ đồng hương Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường đạo diễn). Thiên đường máu cho thấy sức bật mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu, thành tích áp đảo. Hiện tại, bộ phim của Hoàng Tuấn Cường vẫn đang trụ rạp, doanh thu đạt 126 tỷ đồng .