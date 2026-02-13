Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mối quan hệ của Quốc Trường và Ngọc Trinh

  • Thứ sáu, 13/2/2026 16:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quốc Trường bác tin hẹn hò với Ngọc Trinh, cho biết cả hai chỉ đang hợp tác trong một dự án mới.

Những ngày qua, cộng đồng mạng đưa ra những đồn đoán về việc Quốc Trường hẹn hò Ngọc Trinh. Hôm 13/2, Quốc Trường chia sẻ bức ảnh chụp cùng Ngọc Trinh trên trang cá nhân, qua đó nói rõ mối quan hệ. Nam diễn viên viết: "Chốt đơn, khách hàng và cả nhà đều vui".

Hình ảnh gây bàn tán của Quốc Trường, Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV.

Bức hình của Quốc Trường và Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hàng chục nghìn lượt tiếp cận chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả đặt câu hỏi về việc hẹn hò. Ngay sau đó, Quốc Trường trả lời các bình luận, cho biết cả hai đang hợp tác trong một dự án mới.

"Hợp tác làm ăn các bạn ơi! Khổ ghê", diễn viên bày tỏ.

Trước đó, Quốc Trường và Ngọc Trinh từng được nhiều dân mạng "ship couple" sau khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên dành lời khen cho Ngọc Trinh lan truyền trên mạng xã hội.

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực phim truyền hình. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của anh là vai Vũ trong bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con (2019), giúp anh trở thành ngôi sao được săn đón trên màn ảnh nhỏ. Thời gian gần đây, nam diễn viên bắt đầu hoạt động nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh.

Năm 2025, anh từng thành công với phim kinh dị Út Lan, thu hơn 90 tỷ đồng phòng vé. Nhưng sau đó không lâu, phim Chị ngã em nâng của nam diễn viên lại thất bại, dắt túi chưa đầy 16 tỷ đồng.

