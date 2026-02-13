Brooklyn chưa đoạn tuyệt với các em

Việc con trai cả của Beckham vẫn giữ lại một số hình xăm tri ân các em được cho là "tia hy vọng mong manh" về khả năng hàn gắn giữa hai bên.

Theo The Sun, Brooklyn Beckham mới đây gây chú ý khi cùng bà xã Nicola đi dạo phố Los Angeles. Đôi uyên ương xuất hiện trong trang phục đồng điệu với áo thun trắng, quần đen. Cả hai vui vẻ trò chuyện, ẵm trên tay những chú chó cưng.

Brooklyn vẫn giữ hình xăm tri ân các em. Ảnh: Backgrid.

Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về hình xăm trên chân Brooklyn. Họ phát hiện đầu bếp trẻ vẫn chưa xóa hình xăm tri ân các em trai, dù hai bên khoảng thời gian qua có nhiều mâu thuẫn qua lại. Trước đó, con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh xăm chữ "Brotherhood" để tri ân hai em trai Cruz và Romeo.

Ngoài ra, Brooklyn cũng giữ nguyên hình xăm vũ công ballet liên quan em gái út Harper. Việc Brooklyn vẫn giữ lại hai hình xăm này gây bất ngờ, khi trước đó, anh từng có động thái xóa các hình xăm liên quan tới gia đình.

Điều này phần nào được xem là tia hy vọng mong manh về khả năng hàn gắn giữa Brooklyn với các em, dù chính Brooklyn từng khẳng định không muốn làm lành với các thành viên trong gia đình Beckham.

Hồi tháng trước, con trai cả của Beckham gây chấn động dư luận khi lên tiếng tố bố mẹ nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz trước thềm đám cưới năm 2022.

Brooklyn cũng cho biết một số thành viên trong gia đình Beckham từng không công nhận Nicola Peltz là người nhà. Những phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

David và Victoria đến nay vẫn chưa chính thức lên tiếng về các cáo buộc này.