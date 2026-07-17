Thử thách là quy luật của cuộc sống

Áp lực cuộc sống khiến mọi người tin rằng cuộc đời ngày càng khó khăn. Nhưng phần lớn đau khổ đến từ những điều chúng ta cố nắm giữ, thay vì học cách sống cùng quy luật vô thường.

Chúng ta lớn lên cùng những kỳ vọng quen thuộc: chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, đạt thêm một cột mốc nữa thì rồi sẽ đến lúc được bình yên.

Thế nhưng, khi chạm đến điều mình từng mong muốn, những nỗi lo mới lại xuất hiện. Hết lo về sự nghiệp lại lo giữ thành quả. Hết áp lực tài chính lại áp lực trước sự so sánh và kỳ vọng. Cuộc sống dường như không bao giờ thật sự "ổn" như những gì ta từng hình dung.

Cuộc sống dường như không bao giờ thật sự "ổn" như những gì ta từng hình dung. Ảnh: Pinterest.

Đó cũng là góc nhìn mà Om Swami chia sẻ trong cuốn sách Sống trong cõi vô thường. Thay vì hứa hẹn một cuộc đời không còn khổ đau, tác giả nhắc đến một sự thật giản dị nhưng khó chấp nhận: “Cuộc đời sẽ có lúc thuận lợi, nhưng nhìn chung vẫn đầy khó khăn”. Không ai có thể đứng ngoài những mất mát, thất bại hay biến cố. Nhưng điều khiến con người đau khổ kéo dài không hẳn là nghịch cảnh, mà là sự chống cự trước những điều vốn không thể tránh khỏi.

Thực tế, không phải mọi gánh nặng đều đến từ hoàn cảnh. Rất nhiều áp lực được tạo ra bởi chính những điều chúng ta cố giữ lấy. Đó có thể là mong muốn phải thành công trước một độ tuổi nhất định, nỗi sợ bị đánh giá, thói quen so sánh bản thân với những hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội hay những mối quan hệ đã không còn mang lại bình yên nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì.

Từng điều một tưởng chừng rất nhỏ, nhưng tích tụ theo thời gian sẽ bào mòn năng lượng và khiến chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ làm con người cảm thấy mình không còn sức để bước tiếp.

Rất nhiều áp lực được tạo ra bởi chính những điều chúng ta cố giữ lấy. Ảnh: Pinterest.

Có lẽ vì vậy, điều cần thay đổi không phải lúc nào cũng là hoàn cảnh, mà là cách mỗi người đối diện với cuộc sống. Đơn giản hóa cuộc sống không đồng nghĩa với từ bỏ khát vọng hay sống an phận. Đó là biết lựa chọn điều gì thật sự đáng để đầu tư thời gian, năng lượng và cảm xúc; chấp nhận rằng có những việc không thể kiểm soát và không phải điều gì cũng cần giữ lại bằng mọi giá.

Khi tâm trí không còn chất đầy bởi những kỳ vọng và lo toan không cần thiết, con người sẽ có nhiều khoảng trống hơn để chăm sóc sức khỏe, gìn giữ những mối quan hệ chân thành và tận hưởng những niềm vui giản dị vốn luôn hiện diện quanh mình. Lúc ấy, hạnh phúc không còn phụ thuộc vào việc cuộc đời có ít biến cố hơn, mà đến từ khả năng giữ được sự bình an giữa những biến động không thể tránh khỏi.

Sách Sống trong cõi vô thường của tác giả Om Swami.

Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục với những niềm vui xen lẫn mất mát, những cuộc gặp gỡ rồi chia xa và những thử thách nối tiếp nhau như dòng chảy chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Điều quyết định chất lượng cuộc đời không phải là chúng ta gặp bao nhiêu nghịch cảnh, mà là sau mỗi lần vấp ngã, ta có dám đứng dậy hay không. Và nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn cố gắng khiến cuộc đời trở nên hoàn hảo, Sống trong cõi vô thường có thể mang đến một góc nhìn về sự buông bớt những điều không cần thiết để bình thản bước tiếp. Như Om Swami nhấn mạnh: “Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống, bạn phải học cách thích nghi với nó”.