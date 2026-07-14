Mặt tốt của cơn giận

Sự tức giận có thể thúc đẩy bạn tự thoát ra khỏi những mối quan hệ tiêu cực và thực hiện một số thay đổi cần thiết trong cuộc sống.

Những cảm xúc mãnh liệt

Nếu bạn dựa vào sự dồn nén hoặc phủ nhận để đối phó với những cảm xúc dữ dội bên trong, thì bạn có thể loại trừ những cảm xúc đó khỏi nhận thức và tự xem mình như một người điềm tĩnh, không dễ nổi cáu. Bạn luôn ở trong trạng thái “cân bằng” như vậy, không quá dữ dội, không quá ồn ào. Những người kìm nén cảm xúc thường kìm nén toàn bộ phổ cảm xúc, chứ không chỉ một vài cung bậc trong đó.

Nếu cuộc sống của bạn có vẻ “bằng phẳng” hoặc bạn thường xuyên cảm thấy buồn chán (nghĩa là, nếu bạn đồng nhất với những nhận định trong Nhóm 3), thì có thể bạn đang dồn nén cảm xúc của mình đấy.

Nếu bạn tiếp cận cuộc sống theo cách lí trí và không có chỗ cho cảm xúc, hãy thử hỏi mình: Tất cả những cảm xúc ấy đã đi đâu rồi? Bởi cảm xúc là nguồn sống cho tất thảy mọi mối quan hệ trên đời, giữa các cá nhân với nhau. Bạn có thể cảm thấy lạc lõng hoặc cô độc giữa những người mình quen, cho dù là bạn bè, đồng nghiệp, hay người yêu nếu như trong bạn không còn chút cảm xúc nào với họ.

Cơn giận trong một số hoàn cảnh là cơ chế tự vệ tốt nhất. Ảnh: Beyond The Dash.

Một trong những cảm xúc phổ biến nhất mà mọi người thường phủ nhận là tức giận. Như những gì chúng ta đã nói trong Chương 3, sự thất vọng, tức giận, cơn thịnh nộ và đôi khi là sự thù ghét là những phần không thể tránh khỏi trong một mối quan hệ. Nó xuất hiện trong mọi mối quan hệ, không khi này thì khi khác.

Nếu bạn không bao giờ tức giận, ngay cả khi có những tình huống mà bạn thấy mình rõ ràng có thể nổi giận với người khác, bạn có thể đang phủ nhận điều đó. Nếu có một việc bạn biết mình cần đối mặt nhưng lại liên tục né tránh - chẳng hạn ai đó đã lợi dụng hoặc làm bạn tổn thương - thì có thể nguyên nhân sâu xa là nỗi sợ cơn giận của chính mình và bạn đang tiếp tục phủ nhận nó.

Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi biết hầu hết các gia đình không khuyến khích sự tức giận. Nó có thể là một cảm xúc mang tính hủy hoại, đặc biệt khi cơn giận dữ biểu hiện thành các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, nó cũng có giá trị, có tác dụng khi bạn có lí do chính đáng để tức giận, như khi bị bạn bè hoặc đồng nghiệp đối xử bất công, hoặc nếu ai đó cố tình làm tổn thương bạn.

Sự tức giận có thể thúc đẩy bạn tự thoát ra khỏi những mối quan hệ tiêu cực và thực hiện một số thay đổi cần thiết trong cuộc sống. Sự giận dữ giúp bạn chống lại sự bất công, dù ở nhà, công sở, hay trong phạm vi xã hội rộng lớn hơn.

Một cảm xúc khác mà mọi người có xu hướng muốn dồn nén, đó là sự đau buồn sâu sắc hoặc khổ sở vì mất mát. Theo tiến trình phát triển của con người, rõ ràng rằng không có ai lại khuyến khích việc chìm trong đau khổ. Nhiều người coi nước mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối và bạc nhược.

Nếu bạn là người nhanh chóng đứng dậy sau tổn thương, chẳng hạn như khi kết thúc một mối quan hệ hoặc khi mất đi một người bạn, bạn có thể cũng đang dồn nén sự đau buồn trong mình. Còn nếu bạn là kiểu có thể nói với người khác rằng, “nước mắt chẳng có tác dụng gì”, thì có thể bạn đang phủ nhận cảm giác mất mát và tổn thương trong lòng.