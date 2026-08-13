Thiếu nhi vui hè, thỏa sức sáng tạo tại thư viện Quảng Ngãi

Ngày 13/8, Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết hoạt động “Thiếu nhi vui hè năm 2026”, khép lại hơn hai tháng với nhiều chương trình vui chơi, học tập và trải nghiệm.

Các em tham gia hoạt động “Thiếu nhi vui hè năm 2026” tại Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 10/6 đến 13/8, Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phong phú như đọc sách, kể chuyện theo sách, vẽ tranh - tô màu, cờ vua, ca hát, múa, làm sản phẩm thủ công, trò chơi vận động và giao lưu tiếng Anh.

Các hoạt động đã tạo không gian vui chơi, học tập lành mạnh trong dịp hè, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo và hình thành thói quen đọc sách.

Các em trình diễn thời trang với những bộ trang phục được làm từ vật liệu đã qua sử dụng.

Một điểm nhấn trong chương trình là hoạt động “Góp sách cho em - Lan tỏa văn hóa đọc”. Qua phát động, Thư viện tổng hợp tỉnh đã tiếp nhận 420 quyển sách do bạn đọc thiếu nhi đóng góp.

Số sách này sẽ được sử dụng để xây dựng tủ sách phục vụ trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa sách đến gần hơn với thiếu nhi ở những địa bàn còn khó khăn.

Các sản phẩm thủ công do bạn đọc thiếu nhi tự tay thực hiện, thể hiện sự khéo léo và khả năng sáng tạo.

Tại lễ tổng kết, các em thiếu nhi tham gia biểu diễn văn nghệ, kể chuyện theo sách và trình diễn thời trang với những bộ trang phục được thiết kế từ vật liệu đã qua sử dụng như giấy báo, bao bì giấy, túi ni lông. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi sáng tạo mà còn truyền tải thông điệp về tái sử dụng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương, khen tặng các bạn đọc thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động hè năm 2026.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Giám đốc Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Viết Nghĩa cho biết, các hoạt động hè đã góp phần tạo môi trường vui chơi, học tập lành mạnh, khuyến khích thiếu nhi đọc sách, rèn luyện kỹ năng và phát huy tính sáng tạo.

Thời gian tới, Thư viện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng không gian học tập, giải trí và sáng tạo dành cho thiếu nhi trong suốt cả năm.

Dịp này, Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương, khen tặng 28 bạn đọc thiếu nhi có thành tích xuất sắc và 58 bạn đọc thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động hè năm 2026.