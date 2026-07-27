'Vườn cổ tích' giữa TP.HCM

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Mặt tiền A Little Studio (số 170 Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, TP.HCM) với ô cửa kính lớn bao quát không gian tầng trệt. Từ bên ngoài, khách có thể nhìn thấy các kệ sách đa dạng thể loại cùng nhiều món đồ lưu niệm xinh xắn được trưng bày bên trong.
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Khu vực phía trước được bố trí bàn ghế, cây xanh và chỗ ngồi sát cửa kính, phù hợp cho khách đọc sách, uống cà phê hoặc chụp ảnh.
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Đồ uống ở đây có giá 45.000-60.000 đồng/ly, chủ yếu gồm cà phê, matcha và trà.
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Một góc tầng trệt được dành để trưng bày sản phẩm lưu niệm. Trên các kệ gỗ là đồ gốm sứ, vật dụng trang trí cỡ nhỏ và nhiều món đồ chơi tí hon.
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Phần lớn diện tích tầng trệt được bao quanh bởi các kệ gỗ kê sát tường, chứa nhiều đầu sách thuộc nhiều chủ đề. Người đọc có thể tìm thấy truyện ngụ ngôn phương Tây, truyện cổ tích, thậm chí là tiểu thuyết trinh thám, kinh dị và các tác phẩm văn học kinh điển.
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Sách tại tiệm gồm ấn phẩm tiếng Việt và tiếng Anh, xen kẽ giữa sách mới và sách đã qua sử dụng. Các đầu sách được phân chia theo từng khu vực, giúp khách thuận tiện tìm kiếm để đọc tại chỗ hoặc mua mang về.
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Mỗi ngày, tiệm đón nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh nhờ cách trang trí vintage, kết hợp sách, tranh minh họa và các món đồ trang trí nhỏ. Để đảm bảo trải nghiệm chung, cửa hàng yêu cầu khách không sử dụng đèn flash, tấm hắt sáng, mở nhạc lớn hoặc trò chuyện quá to.
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Tầng 2 của quán được thiết kế như một thư viện thu nhỏ với hàng trăm đầu sách. Khu vực này đồng thời hoạt động dưới tên Alittlestudio.used, chuyên bán sách có sẵn, gồm sách cũ, sách hiếm và sách thanh lý.
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Theo chia sẻ từ nhân viên tại đây, khi trang trí, chủ quán đã lấy cảm hứng từ phim hoạt hình và truyện cổ tích nhằm tạo ra một không gian đọc sách vừa đẹp, thu hút vừa giữ được chiều sâu văn hóa.
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Hoàng Anh, ngụ phường Phú Nhuận, cho biết đây là lần đầu cô ghé A Little Studio dù sinh sống gần khu vực này. Không gian nhiều sách, cách bài trí ấm cúng và yên tĩnh gây ấn tượng với cô.
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“Dù ở gần đây, tôi chưa từng biết đến quán. Không gian có nhiều góc đẹp, yên tĩnh và phù hợp để đọc sách, trò chuyện. Tôi nghĩ mình sẽ quay lại vài lần nữa”, Hoàng Anh chia sẻ.
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A Little Studio mở cửa từ 8h đến 22h mỗi ngày. Không gian thường đông khách vào buổi tối và cuối tuần.
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