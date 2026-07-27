'Vườn cổ tích' giữa TP.HCM

“Dù ở gần đây, tôi chưa từng biết đến quán. Không gian có nhiều góc đẹp, yên tĩnh và phù hợp để đọc sách, trò chuyện. Tôi nghĩ mình sẽ quay lại vài lần nữa”, Hoàng Anh chia sẻ.