Thủ môn Inter và cú rẽ bi kịch trên đường đến sân tập

Một buổi sáng bình thường ở vùng ngoại ô Milan trở thành cơn ác mộng đối với Josep Martinez.

Josep Martinez từng bắt cho Genoa trước khi sang Inter Milan.

Thủ môn người Tây Ban Nha của Inter Milan giờ không còn chỉ được nhắc đến như một thủ thành giàu tiềm năng, mà là người đang bị điều tra về tội ngộ sát. Anh là người cầm lái dẫn đến vụ tai nạn khiến một cụ ông 81 tuổi thiệt mạng.

Theo Marca, Martinez lái chiếc BYD SUV trên đường đến trung tâm huấn luyện Appiano Gentile. Phía trước, một cụ ông đang di chuyển bằng xe lăn điện. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe lăn lảo đảo, rẽ gấp sang làn đường ô tô. Martinez không kịp tránh. Cú va chạm xảy ra. Và cuộc sống của cả hai con người ấy thay đổi mãi mãi.

Các nhân chứng nói cụ ông có dấu hiệu mất kiểm soát từ trước. Có thể ông gặp vấn đề sức khỏe. Người phụ nữ lái xe phía sau cũng thấy rõ cảnh tượng ấy. Cô kể lại rằng xe lăn bỗng rẽ trái, lao vào làn đường của Martinez. Anh vội phanh, nhưng vô vọng.

Martinez lao xuống xe, cùng những người xung quanh cố cứu nạn nhân. Dù lực lượng y tế đến nhanh, cụ ông Paolo Saibene không qua khỏi. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Họ tạm giữ xe của Martínez để điều tra.

Ở Italy, hành vi này được quy định trong Điều 589 bis Bộ luật Hình sự - tội “ngộ sát khi lái xe”. Nếu xác định có lỗi, Martinez có thể phải đối mặt với 2 đến 7 năm tù giam và thu hồi bằng lái. Nếu lỗi nhẹ, khung hình phạt sẽ từ 6 tháng đến 5 năm cùng án phạt tiền.

Josep Martinez đang vướng rắc rối khi gây tai nạn giao thông làm chết người.

Nhưng theo La Gazzetta dello Sport, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu vi phạm giao thông. Mọi dữ kiện đều hướng đến khả năng cụ ông bị đột quỵ hoặc mất kiểm soát bất ngờ. Khi đó, vụ việc có thể được đình chỉ mà không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Martinez đang hợp tác hoàn toàn với cơ quan điều tra. Inter Milan ra thông cáo ngắn, thể hiện “nỗi đau buồn sâu sắc” và hủy toàn bộ hoạt động truyền thông trước trận gặp Fiorentina. HLV Cristian Chivu nói đây không phải thời điểm để nói về bóng đá.

Người gác đền 26 tuổi từng khoác áo RB Leipzig và Las Palmas đang sống trong những ngày nặng nề nhất. Trên mạng xã hội, không ai chỉ trích anh. Ai cũng hiểu, không phải mọi sai lầm đều do con người chủ ý. Có những tai nạn đến trong chớp mắt - như một cú rẽ sai của số phận.

Bóng đá đôi khi tàn nhẫn. Một pha phản xạ chậm trong khung gỗ chỉ khiến người ta mất bàn thua. Nhưng một khoảnh khắc lỡ tay trên vô lăng có thể khiến cả đời ám ảnh. Và giờ, Josep Martinez phải sống với điều đó.