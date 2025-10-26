Lionel Messi chính thức gia hạn hợp đồng thêm ba năm với Inter Miami. Tuy nhiên, tương lai ở World Cup 2026 vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026.

Sau trận gặp Venezuela tại vòng loại hôm 5/9, Messi từng khiến người hâm mộ Argentina “nín thở” khi nói rằng anh “chưa chắc sẽ góp mặt tại kỳ World Cup tới”. “Có lẽ điều hợp lý nhất là tôi sẽ không tham dự,” anh chia sẻ, để lại nỗi hoang mang cho cả đất nước vừa cùng anh chạm tới đỉnh vinh quang ở Qatar 2022.

Nếu tiếp tục cùng Argentina bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm 2026, Messi có thể cùng Cristiano Ronaldo - nếu Bồ Đào Nha giành vé và CR7 vẫn thi đấu - trở thành hai cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup.

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Messi sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới, thông qua một chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu mà anh là đại sứ. Đây sẽ là dịp để thế giới nghe trực tiếp tâm tư và cảm xúc của Leo về tương lai cùng tuyển Argentina.

Dù chưa có tuyên bố chính thức, nội bộ "Albiceleste" vẫn tin tưởng thủ quân của họ sẽ tiếp tục đồng hành. Bởi với Messi, bóng đá Argentina luôn là sợi dây gắn bó sâu sắc nhất, ngay cả khi anh giành mọi danh hiệu có thể ở cấp độ ĐTQG.

Không có bất ngờ trong câu chuyện CLB. Ngay từ đầu năm, Messi và ban lãnh đạo Inter Miami đạt thỏa thuận sơ bộ về việc ở lại MLS. Việc ký kết kéo dài chỉ vì các thủ tục hành chính, khi bản hợp đồng của anh thực tế là với toàn giải đấu.

Dù nhận được những lời mời hấp dẫn từ Saudi Arabia, Messi vẫn chọn tiếp tục cuộc sống yên bình tại Florida. Gia đình anh tìm thấy sự ổn định mà anh đánh mất sau khi rời Barcelona và không có được ở Paris. Người vợ Antonela Roccuzzo đang thành công trong công việc kinh doanh, còn ba cậu con trai đều theo học tại học viện trẻ của Inter Miami.

Ngoài sân cỏ, Messi cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của CLB. Anh thường xuyên góp ý về hướng đi cho học viện và thậm chí còn khởi xướng giải “Messi Cup” dành cho các đội U16, dự kiến tổ chức vào tháng 12.

Gia hạn hợp đồng với Inter Miami là điều hiển nhiên - đó là nơi Messi cảm thấy như ở nhà. Nhưng quyết định về World Cup 2026 mới là điều cả thế giới đang chờ đợi. Liệu anh sẽ viết thêm một chương nữa cho câu chuyện huyền thoại của mình, hay khép lại hành trình trong màu áo xanh-trắng ở đỉnh cao nhất?

Câu trả lời sẽ đến sớm, và mọi ánh mắt đều đang hướng về Leo Messi.