Kinh ngạc trước Messi tuổi 38

38 tuổi, Lionel Messi vẫn đang khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc.

38 tuổi, Lionel Messi vẫn đang khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc.

Bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028 với Inter Miami không chỉ là sự tri ân cho một huyền thoại mà còn là tuyên ngôn: anh vẫn đủ sức định hình trận đấu, tạo ra khác biệt, và duy trì thứ đẳng cấp vượt thời gian.

Sau danh hiệu Cầu thủ xuất sắc MLS 2024 với 20 bàn và 16 kiến tạo, Messi thậm chí còn thăng hoa hơn ở mùa 2025: 29 bàn thắng, danh hiệu Vua phá lưới MLS, cùng việc giúp Miami ghi 81 bàn thắng - cao gấp đôi so với mùa giải 2023 (41 bàn), khi anh chỉ mới gia nhập nửa chừng. Inter Miami không còn là đội bóng mới nổi; họ trở thành cỗ máy tấn công đáng sợ nhất nước Mỹ, và mọi bánh răng của cỗ máy ấy đều xoay quanh cái tên Messi.

“Ban nhạc Camp Nou” tái hợp – và Messi lại là nhạc trưởng

Từ khi Messi đặt chân đến Florida, Inter Miami không chỉ mua một siêu sao, mà còn tái hiện cả “thời hoàng kim” của Barcelona. Lần lượt Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suarez - ba người từng sát cánh bên anh trong giai đoạn rực rỡ nhất tại Camp Nou - cùng tái ngộ. Và họ mang đến hiệu quả tức thì.

Busquets vẫn là “nhạc trưởng” thầm lặng. Anh tung ra 8 đường chọc khe thành bàn, con số cao nhất MLS và thậm chí vượt nhiều cầu thủ ở năm giải hàng đầu châu Âu. Cặp Busquets - Messi mang về 6 bàn thắng, sánh ngang hiệu suất của bộ đôi Forsberg - Choupo-Moting tại New York Red Bulls.

Jordi Alba, với tốc độ và tư duy quen thuộc, 5 lần dọn cỗ cho Messi bằng những pha căng ngang và đường chuyền ngược mẫu mực. Còn Luis Suarez, dù đã 38 tuổi, vẫn hiểu Messi đến từng bước chạy, từng ánh nhìn. Bộ tứ ấy gợi nhớ không khí của Camp Nou năm nào - nơi chỉ cần một pha chạm bóng cũng đủ viết nên khoảnh khắc.

Sự ăn ý ấy giúp Messi duy trì bản năng sát thủ. Anh vượt chuẩn bàn thắng kỳ vọng (xG) hơn 6 bàn, nghĩa là khả năng dứt điểm của anh vẫn ở mức siêu việt. Đặc biệt, không bàn nào trong 29 pha lập công đến từ cự ly 6 mét, một minh chứng cho nghệ thuật chọn vị trí và dứt điểm hiểm hóc của anh - điều mà MLS chưa từng chứng kiến.

Messi của năm 2025 không còn di chuyển liên tục như thời trẻ, nhưng anh vẫn “ôm trọn” không gian sáng tạo.

Messi của năm 2025 không còn di chuyển liên tục như thời trẻ, nhưng anh vẫn “ôm trọn” không gian sáng tạo. 44 đường chọc khe, hơn 10 cú dứt điểm mà anh tham gia trong mỗi trận, 3 bàn thắng quyết định và 2 pha kiến tạo mang về chiến thắng chỉ trong 8 trận cuối mùa - những con số ấy không chỉ nói về hiệu suất, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối.

Trong giai đoạn nước rút, khi Inter Miami phải thắng để giữ vị trí trong nhóm đầu miền Đông, Messi ghi 10 bàn và kiến tạo 9, kéo cả đội vượt qua sức ép. Trận thắng 5-2 trước Nashville, nơi anh lập hat-trick, là lời tuyên bố mạnh mẽ: 38 tuổi, anh vẫn là cầu thủ định đoạt trận đấu.

Biểu đồ chạm bóng của Messi ở MLS gần như là một chữ ký. Anh không còn phải lùi sâu; với Busquets và De Paul ở phía sau, Messi được phép tập trung hoàn toàn vào 30 mét cuối sân - nơi anh chỉ cần một nhịp xoay người là tạo nên khác biệt. Messi chọn điểm rơi, điều hướng nhịp độ, buộc đối phương mắc sai lầm bằng ánh nhìn và đường chuyền mà chỉ anh thấy được.

Và như mọi thiên tài, Messi vẫn đi ngược logic bóng đá hiện đại. Theo dữ liệu từ SkillCorner, anh chạy ít thứ hai và "sprint" (tăng tốc) ít nhất trong số các tiền đạo MLS. Anh chỉ thực hiện 43 hành động phòng ngự trong 28 trận, ít hơn tổng số bàn thắng và kiến tạo (45). Nhưng với Messi, không cần chạy - chỉ cần khiến cả đội khác phải chạy quanh anh.

Sức hút của kẻ vượt thời gian

Sự xuất hiện của Rodrigo De Paul ở kỳ chuyển nhượng hè - bản hợp đồng từ Atletico Madrid - cho thấy Miami hiểu rõ cần làm gì để Messi thoải mái nhất. De Paul từng là “lá chắn” cho Messi ở World Cup 2022, giúp Argentina vô địch bằng cách làm phần việc nặng nhọc để thiên tài được tự do. Tại Miami, HLV Javier Mascherano - đồng đội cũ của Messi - đang áp dụng công thức tương tự.

Kết quả: Inter Miami trở thành đội bóng có lối chơi tấn công rực rỡ, biến sân DRV PNK thành “sân khấu biểu diễn” của Messi và đồng đội. Họ thắng 6/8 trận cuối mùa, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba miền Đông, chỉ kém đội dẫn đầu Philadelphia Union đúng một điểm.

Messi vẫn là Messi - một huyền thoại sống đang tiếp tục viết chương cuối bằng thứ bóng đá không ai có thể sao chép.

Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất không nằm ở bàn thắng hay danh hiệu, mà ở cảm giác Messi vẫn đang tận hưởng từng phút giây chơi bóng. Khi phần lớn cầu thủ cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc lùi bước, anh vẫn khiến khán đài MLS nổ tung mỗi khi chạm bóng.

38 tuổi, Messi không còn chạy đua cho Quả bóng vàng, cũng chẳng cần chứng minh thêm điều gì. Nhưng những con số biết nói - 29 bàn, 16 kiến tạo, 44 đường chọc khe, 81 bàn của cả đội - vẫn khẳng định: thiên tài này chưa hề tắt lửa. Anh chỉ đang chiếu sáng ở một bầu trời khác.

Messi vẫn là Messi - một huyền thoại sống đang tiếp tục viết chương cuối bằng thứ bóng đá không ai có thể sao chép.