Thu nhập khổng lồ của Messi sau hợp đồng mới

Lionel Messi hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt sau khi ký gia hạn với Inter Miami thêm 3 năm.

Hợp đồng trước đó của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối mùa giải MLS 2025. Theo thỏa thuận mới, Messi sẽ gắn bó với đội bóng MLS đến năm 41 tuổi. Đây cũng có thể hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của M10.

Theo beIN SPORTS, bản hợp đồng mới không chỉ kéo dài thời gian thi đấu của Messi mà còn bao gồm nhiều điều khoản hấp dẫn ngoài sân cỏ, như quyền mua cổ phần CLB trong tương lai, duy trì quan hệ đối tác với Adidas và Apple, cùng vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của Inter Miami.

Đây là một thỏa thuận mang tính chiến lược dài hạn – nơi Messi không chỉ là cầu thủ, mà còn là biểu tượng và gương mặt đại diện cho toàn bộ dự án mà David Beckham và ban lãnh đạo CLB đang xây dựng.

Messi có vai trò quan trọng tại Inter Miami. Ảnh: Reuters.

Mức thu nhập của Messi trong hợp đồng mới không được tiết lộ, nhưng báo chí Mỹ tin rằng con số này ngang ngửa những gì anh đã nhận tại Inter Miami trong hai năm qua.

Theo Hiệp hội Cầu thủ MLS, Messi nhận mức lương cơ bản 12 triệu USD /năm, nhưng tổng thu nhập bảo đảm lên đến 20,4 triệu USD — cao hơn khoảng 5 triệu USD so với người đứng thứ hai là Lorenzo Insigne (Toronto FC).

Theo Sportico, tổng giá trị gói hợp đồng ban đầu kéo dài hai năm rưỡi của Messi tại Inter Miami lên tới 150 triệu USD , bao gồm các hợp đồng quảng cáo và vai trò đại sứ thương hiệu.

Còn theo Forbes, chỉ riêng năm 2024, Messi kiếm thêm 79 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Hard Rock International và Apple TV – trong đó, thỏa thuận với Apple giúp anh nhận phần trăm doanh thu từ gói phát sóng MLS trị giá 250 triệu USD mỗi năm.

Trong thời gian qua, Messi luôn thừa nhận trước báo giới rằng rất hài lòng với cuộc sống tại Mỹ. Về phía Inter Miami, đội cũng sẵn sàng giữ chân Messi lâu dài, nhờ những đóng góp chuyên môn và giá trị thương mại to lớn mà M10 mang lại.

