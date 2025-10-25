Messi giành Chiếc giày vàng MLS

Lionel Messi vinh dự nhận giải thưởng cá nhân quan trọng sau những đóng góp to lớn cho Inter Miami ở mùa giải này.

Messi đánh đầu ghi bàn Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.

Trước thềm trận đấu với Nashville tại vòng play-off MLS sáng 25/10, Messi được ban tổ chức giải trao danh hiệu Chiếc giày vàng MLS, với thành tích 29 bàn sau 28 lần ra sân ở mùa giải 2025.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định của Messi kể từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023. Trong 4 trận gần nhất cho đội bóng Mỹ, siêu sao người Argentina ghi tới 7 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo, góp phần quan trọng giúp Inter Miami duy trì phong độ ấn tượng.

Trong sự nghiệp, Messi từng 6 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu, đồng thời 8 lần là Vua phá lưới La Liga trong giai đoạn từ 2010 đến 2021.

Ở trận gặp Nashville, Messi tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng tại Inter Miami với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 và đi tiếp tại play-off MLS Cup.

Ở tuổi 38, Messi vẫn không ngừng tạo nên những cột mốc phi thường, chứng minh rằng khái niệm “giới hạn” dường như chưa bao giờ tồn tại trong hành trình của người được mệnh danh là “GOAT” – Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tính đến nay, Messi đã ghi 891 bàn thắng trong sự nghiệp, gồm 672 bàn cho Barcelona, 114 bàn cho đội tuyển Argentina, 73 bàn trong màu áo Inter Miami và 32 bàn cho PSG. Ngoài ra, anh còn sở hữu 399 pha kiến tạo, nâng tổng số lần trực tiếp góp công vào bàn thắng lên con số 1.289 – một thành tích gần như không tưởng trong bóng đá hiện đại.