Conte xô xát với Lautaro Martinez

HLV Antonio Conte và tiền đạo Lautaro Martinez khẩu chiến dữ dội trong chiến thắng 3-1 của Napoli trước Inter Milan ở vòng 8 Serie A rạng sáng 26/10.

Tâm điểm của trận đấu lại là màn xung đột gay gắt giữa Conte và người học trò cũ Martinez – hai nhân vật từng có mối quan hệ thầy trò tại Inter trước đây.

Sự việc xảy ra ở phút 60, khi cầu thủ hai đội va chạm sau một tình huống tranh chấp. Trong lúc hỗn loạn, Martinez tiến lại khu vực kỹ thuật của Napoli và chỉ tay về phía Conte, buông lời khiêu khích: “Ông đang sợ chết khiếp kìa!” (theo lời kể của phóng viên Daniele Mari).

Chiến lược gia người Italy lập tức đáp trả bằng những lời lẽ thô tục kèm theo cử chỉ khiêu khích hướng về phía tiền đạo người Argentina. Lập tức, trọng tài và cầu thủ hai đội phải can ngăn, tránh tình huống xấu xảy ra.

Martinez (10) nổi giận với Conte. Ảnh: Reuters.

Màn khẩu chiến giữa Conte và Martinez không phải lần đầu tiên diễn ra. Mùa giải 2020/21, khi còn dẫn dắt Inter, Conte từng nổi nóng với học trò sau khi thay anh ra sớm và chứng kiến cầu thủ này đá văng chai nước. Sau đó, hai người được đồng đội “giải hòa” bằng màn đeo găng boxing và đấu vui trong buổi tập.

Trước khi vụ việc nổ ra, Inter vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Hakan Calhanoglu trên chấm phạt đền. Hai bàn mở tỷ số cho Napoli được ghi do công Kevin De Bruyne và Scott McTominay. Sau đó, tiền vệ Frank Anguissa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Diego Maradona ở phút 66.

