Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thủ môn ghi bàn phút 90+6 gây sửng sốt ở MLS

  • Thứ sáu, 24/4/2026 10:09 (GMT+7)
Hôm 23/4, thủ môn Luka Gavran ghi bàn ở những giây cuối cùng giúp Toronto FC cầm hòa 3-3 trước Philadelphia Union thuộc vòng 9 MLS.

Bàn thắng làm bùng nổ khán đài của Gavran.

Trong tình thế bị dẫn 2-3 khi trận đấu trôi qua cả 5 phút bù giờ, Gavran quyết định rời khung gỗ tham gia pha đá phạt cuối cùng. Khi không bị ai kèm, thủ thành người Canada bật cao đánh đầu tinh tế, đưa bóng vào lưới trong sự vỡ òa của toàn bộ khán giả có mặt tại sân BMO Field.

Ngay sau bàn thắng, Gavran trượt đầu gối ăn mừng trước khi được các đồng đội vây kín. Khán giả trên sân cũng rơi vào trạng thái phát cuồng khi Toronto giành lại 1 điểm theo cách không tưởng ở pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Diễn biến trước đó cũng đầy kịch tính. Milan Iloski mở tỷ số cho Philadelphia, trước khi Josh Sargent gỡ hòa cho Toronto. Danley Jean Jacques tái lập thế dẫn bàn, rồi Kobe Franklin đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Đến phút 89, Nathan Harriel tưởng như định đoạt trận đấu với bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Philadelphia, trước khi kịch bản điên rồ khép lại bằng pha lập công của Gavran.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão, khiến nhiều người liên tưởng đến bàn thắng nổi tiếng của Alisson Becker, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool trước West Brom ở Premier League năm 2021.

Chia sẻ sau trận, Gavran thừa nhận mọi thứ diễn ra quá nhanh: "Tôi thậm chí không nhớ rõ điều gì xảy ra. Tôi nghĩ chỉ còn khoảng 10 giây, nhìn sang băng ghế và thấy mọi người ra hiệu dâng lên, nên tôi lao lên. Tôi từng đá tiền đạo, nên những tình huống như vậy không quá xa lạ".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý