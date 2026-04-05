Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Son Heung-min quá hay

  • Chủ nhật, 5/4/2026 11:37 (GMT+7)
Sáng 5/4, Son Heung-min đóng góp 4 kiến tạo giúp Los Angeles vùi dập Orlando City với tỷ số 6-0 thuộc vòng 6 MLS.

Bốn kiến tạo của Son Heung-min Sáng 5/4, cú poker kiến tạo trong chiến thắng 6-0 của LAFC trước Orlando City ở MLS là bảo chứng cho đẳng cấp của cựu tiền đạo Tottenham Hotspurs.

Ngay từ những phút đầu, LAFC đẩy cao nhịp độ và có bàn mở tỷ số ở phút 7 sau tình huống phản lưới của David Brekalo. Bàn thua sớm khiến hệ thống phòng ngự của Orlando City nhanh chóng rơi vào trạng thái rối loạn, tạo điều kiện để đội chủ nhà áp đảo tuyệt đối.

Tâm điểm của trận đấu là Son Heung-min khi anh chơi như một nhạc trưởng thực thụ. Từ phút 20 đến 28, tiền đạo người Hàn Quốc liên tiếp tung ra 3 đường chuyền quyết định, xé toang hàng thủ đối phương. Ở phía trong, Denis Bouanga tận dụng hoàn hảo để hoàn tất cú hat-trick chỉ trong vòng 8 phút, đưa tỷ số lên 4-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Son hoàn tất cú poker kiến tạo bằng pha dọn cỗ chuẩn xác cho Sergi Palencia lập công ở phút 39, giúp LAFC dẫn sâu 5-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, thế trận không còn quá căng thẳng khi đội chủ nhà chủ động giảm nhịp, giữ sức cho các trụ cột. Dù vậy, Orlando City cũng không thể tận dụng cơ hội khi mọi nỗ lực đều bị thủ thành kỳ cựu Hugo Lloris hóa giải.

Phút 70, LAFC khép lại màn trình diễn hoàn hảo bằng bàn thắng của Tyler Boyd, ấn định chiến thắng 6-0. Kết quả cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của LAFC với Son là linh hồn trong lối chơi.

Pha bóng 'dọn cỗ' của Son Heung-min Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.

HLV Hong dập tắt nghi ngờ về Son Heung-min

Sức ép bủa vây, nhưng HLV Hong Myung-bo khẳng định Son Heung-min vẫn là trụ cột không thể thay thế của Hàn Quốc.

16:00 3/4/2026

Son Heung-min xin lỗi

Son Heung-min gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại 0-4 của tuyển Hàn Quốc trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu ngày 28/3.

07:30 29/3/2026

HLV Park tặng 'món quà Son Heung-min' cho Ngọc Hải, Văn Hậu

HLV Park Hang-seo dành cho Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu chiếc áo đấu từng được chính Son Heung-min khoác lên mình.

15:39 27/3/2026

Cuốn sách "Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United" được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý