Son Heung-min quá hay

Bốn kiến tạo của Son Heung-min Sáng 5/4, cú poker kiến tạo trong chiến thắng 6-0 của LAFC trước Orlando City ở MLS là bảo chứng cho đẳng cấp của cựu tiền đạo Tottenham Hotspurs.

Ngay từ những phút đầu, LAFC đẩy cao nhịp độ và có bàn mở tỷ số ở phút 7 sau tình huống phản lưới của David Brekalo. Bàn thua sớm khiến hệ thống phòng ngự của Orlando City nhanh chóng rơi vào trạng thái rối loạn, tạo điều kiện để đội chủ nhà áp đảo tuyệt đối.



Tâm điểm của trận đấu là Son Heung-min khi anh chơi như một nhạc trưởng thực thụ. Từ phút 20 đến 28, tiền đạo người Hàn Quốc liên tiếp tung ra 3 đường chuyền quyết định, xé toang hàng thủ đối phương. Ở phía trong, Denis Bouanga tận dụng hoàn hảo để hoàn tất cú hat-trick chỉ trong vòng 8 phút, đưa tỷ số lên 4-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Son hoàn tất cú poker kiến tạo bằng pha dọn cỗ chuẩn xác cho Sergi Palencia lập công ở phút 39, giúp LAFC dẫn sâu 5-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, thế trận không còn quá căng thẳng khi đội chủ nhà chủ động giảm nhịp, giữ sức cho các trụ cột. Dù vậy, Orlando City cũng không thể tận dụng cơ hội khi mọi nỗ lực đều bị thủ thành kỳ cựu Hugo Lloris hóa giải.

Phút 70, LAFC khép lại màn trình diễn hoàn hảo bằng bàn thắng của Tyler Boyd, ấn định chiến thắng 6-0. Kết quả cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của LAFC với Son là linh hồn trong lối chơi.

Pha bóng 'dọn cỗ' của Son Heung-min Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.