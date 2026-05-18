Thủ môn ghi bàn phút 88 giúp đội bóng Hà Lan trụ hạng nghẹt thở

Hôm 17/5, Ronald Koeman Jr trở thành người hùng trong cuộc chiến trụ hạng của SC Telstar với khoảnh khắc khó tin.

Con trai của HLV tuyển Hà Lan Ronald Koeman bất ngờ bước lên đá quả 11 m quyết định.

Trong trận chung kết ngược với FC Volendam ở giải VĐQG Hà Lan, Telstar rơi vào thế nguy hiểm khi bị dẫn bàn ngay phút đầu tiên. Tuy nhiên, Danny Bakker kịp gỡ hòa cho đội khách trước giờ nghỉ, giữ hy vọng trụ hạng cho Telstar tới những phút cuối.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 88 khi Telstar được hưởng phạt đền. Trong thời khắc sinh tử của mùa giải, Ronald Koeman Jr là một thủ môn lại bất ngờ bước lên chấm 11 m thực hiện cú sút quyết định.

Giữa áp lực cực lớn, thủ thành 30 tuổi tung cú đá lạnh lùng vào góc phải khung thành, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bó tay. Ngay sau khi ghi bàn, Koeman Jr cởi phăng áo đấu rồi chạy về phía khán đài để ăn mừng cuồng nhiệt cùng các CĐV Telstar.

Bàn thắng quý như vàng giúp Telstar thắng ngược 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 14 tại Eredivisie với 37 điểm và chính thức trụ hạng thành công. Nếu thất bại, họ sẽ phải bước vào loạt play-off đầy rủi ro với đội hạng dưới Willem II.

Sau trận đấu, Koeman Jr không giấu được cảm xúc: "Tôi nghĩ cha mẹ mình sẽ rất tự hào. Đây là một mùa giải như tàu lượn. Tôi từng đá hỏng phạt đền khi còn trẻ, nhưng lần này mọi thứ đã khác".

HLV Anthony Correia thậm chí còn gọi học trò là huyền thoại và đùa rằng Koeman Jr xứng đáng được dựng tượng sau khoảnh khắc lịch sử này.

Ronald Koeman Jr gia nhập Telstar năm 2021. Trong khi ấy, người cha Ronald Koeman là một trong những HLV nổi tiếng nhất bóng đá Hà Lan, dẫn dắt Barcelona, Everton và hiện nắm quyền tại đội tuyển quốc gia.