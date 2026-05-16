Bàn thắng phút 90+8 khép lại cuộc đua vô địch nghẹt thở nhất châu Âu

  • Thứ bảy, 16/5/2026 20:37 (GMT+7)
Tối 16/5, Celtic lên ngôi vô địch sau khi hạ Hearts với tỷ số 3-1 ở vòng 38 Scottish Premiership.

Cảm xúc trái ngược của cầu thủ Celtic (sọc trắng xanh) và Hearts với bàn thắng quyết định.

Trước giờ bóng lăn tại Glasgow, Hearts nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Derek McInnes chỉ cần một trận hòa là đủ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 66 năm. Trong khi đó, Celtic buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục thống trị bóng đá Scotland.

Sức ép khiến trận đấu diễn ra đầy căng thẳng. Hearts bất ngờ vượt lên ở cuối hiệp một nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Lawrence Shankland sau tình huống phạt góc. Bàn thắng khiến sân Celtic Park chết lặng, bởi ở thời điểm đó chức vô địch coi như hoàn toàn về phía đội khách.

Tuy nhiên, đúng như kịch bản điên rồ xuyên suốt cuộc đua năm nay, Celtic vùng dậy mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Arne Engels gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền đầu hiệp hai, trước khi trận đấu bước vào quãng thời gian cuối nghẹt thở.

Celtic liên tục ép sân nhưng vấp phải hàng thủ kiên cường cùng màn trình diễn xuất thần của thủ môn Schwolow bên phía Hearts. Khi đồng hồ trôi về phút 88 và nguy cơ đánh rơi chức vô địch hiện rõ, bước ngoặt cuối cùng xuất hiện.

Daizen Maeda đưa bóng vào lưới Hearts trong tình huống gây tranh cãi vì lỗi việt vị. Sau vài phút VAR kiểm tra đầy căng thẳng, bàn thắng được công nhận. Sân Celtic Park bùng nổ, còn các cầu thủ Hearts gần như sụp đổ.

Vòng đấu cuối cùng giữa Celtic và Herts đúng tính chất của một trận chung kết.

Bàn thắng ấy gần như đánh gục ý chí của các cầu thủ Hearts. Tới phút 90+8, Celtic ghi bàn thắng thứ 3 với khung thành bỏ trống, thời điểm các cầu thủ Hearts dồn hết lên tìm bàn gỡ. Thắng 3-1, Celtic hoàn tất 5 mùa liên tiếp thống trị Scottish Premiership theo cách không thể kịch tính hơn.

Chỉ 2 ngày trước, Hearts từng ở rất gần ngai vàng sau trận thắng 3-2 đầy tranh cãi của Celtic trước Motherwell. Quả phạt đền ở phút 90+9 giúp Celtic sống sót, trước khi họ hoàn tất màn thoát hiểm ngoạn mục ở vòng cuối.

Một mùa giải điên rồ của bóng đá Scotland khép lại bằng khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại Glasgow. Celtic thêm một lần chứng minh vì sao họ vẫn là thế lực số một của xứ sở kèn túi.

Sau 38 vòng đấu, Celtic vượt qua Hearts với 2 điểm nhiều hơn.

Minh Nghi

