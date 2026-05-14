Bàn thắng phút 90+9 thổi bùng cuộc đua vô địch nghẹt thở nhất châu Âu

Giải VĐQG Scotland (Scottish Premiership) xuất hiện một trong những cái kết nghẹt thở và điên rồ nhất châu Âu mùa giải năm nay.

Celtic trở về từ cõi chết.

Rạng sáng 14/5, Heart tưởng như chạm một tay vào chức vô địch Scotland lịch sử sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Falkirk F.C. Tuy nhiên, kịch tính bất ngờ bùng nổ ở trận đấu cùng giờ trên sân Fir Park khiến mọi cảm xúc đảo chiều chỉ trong ít phút.

Trên sân Tynecastle, Hearts hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhờ các pha lập công của Frankie Kent, Cammy Devlin và Blair Spittal. Đội bóng của HLV Derek McInnes tiếp tục giữ ngôi đầu bảng và đứng trước cơ hội giành chức vô địch Scotland đầu tiên sau 66 năm.

Không khí lễ hội nhanh chóng bao trùm khán đài Tynecastle khi người hâm mộ nhận tin Motherwell dẫn trước Celtic. Với kết quả đó, Hearts gần như chắc chắn đăng quang sớm trước một vòng đấu.

Thế nhưng, mọi thứ đổi chiều trong những phút cuối đầy hỗn loạn tại Fir Park. Celtic bị Motherwell kéo vào cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi thế trận liên tục biến động. Khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ 9 và tỷ số đang là 2-2, bước ngoặt gây tranh cãi xuất hiện.

Sau tình huống VAR kiểm tra nhanh, trọng tài John Beaton quyết định cho Celtic hưởng phạt đền vì cho rằng bóng chạm tay hậu vệ Motherwell trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Kelechi Iheanacho không mắc sai lầm, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Celtic và giữ cuộc đua vô địch sống tới vòng cuối.

Quyết định của tổ VAR lập tức gây tranh cãi dữ dội tại Scotland. Cựu danh thủ Kris Boyd bức xúc cho rằng bóng chạm đầu cầu thủ Motherwell trước khi bật xuống và không đủ cơ sở để thổi phạt đền. Trong khi đó, cựu cầu thủ Hearts Ryan Stevenson chỉ trích việc VAR xử lý quá chóng vánh ở một tình huống nhạy cảm như vậy.

Mọi sự chú ý giờ sẽ dồn vào vòng đấu cuối cùng diễn ra ngày 16/5, khi Celtic tiếp đón Hearts tại Glasgow trong trận cầu quyết định ngai vàng Scottish Premiership. Celtic buộc phải thắng để bảo vệ ngôi vương, còn Hearts chỉ cần một trận hòa để viết nên trang sử sau 66 năm chờ đợi.