Trận thua gây sốc của bóng đá châu Âu

Chưa đầy 2 tuần sau khi tạo nên câu chuyện cổ tích lớn nhất bóng đá Thụy Sĩ, FC Thun lại khiến cả châu Âu ngỡ ngàng khi thua tan nát 3-8 trước Young Boys ở vòng 32 hôm 14/5.

FC Thun hứng chịu thất bại thứ 6 trong 7 vòng đấu gần nhất ở giải VĐQG Thụy Sĩ. Đáng chú ý, đội bóng này chỉ thắng đúng một trận trong chuỗi phong độ sa sút khó tin sau khi sớm đăng quang trước 3 vòng đấu.

Mùa giải của FC Thun thật sự đặc biệt. Trước giai đoạn chia nhóm tranh vô địch, đội bóng nhỏ bé tích lũy được khoảng cách điểm số rất lớn với phần còn lại. Chính nền tảng ấy giúp họ vẫn đủ điểm vô địch dù liên tiếp sảy chân ở giai đoạn cuối mùa.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sau khi lên ngôi hôm 3/5, FC Thun gần như buông xuôi. Đội tân vương liên tiếp nhận thất bại, trong đó trận thua 3-8 trước Young Boys trở thành một trong những kết quả gây sốc bóng đá châu Âu thời điểm này.

Điều khiến câu chuyện của FC Thun trở nên khó tin hơn cả nằm ở xuất phát điểm của họ. Chỉ một năm trước, CLB này còn chơi ở giải hạng dưới với ngân sách thuộc nhóm thấp nhất bóng đá Thụy Sĩ. Khi trở lại hạng đấu cao nhất, mục tiêu thực tế nhất chỉ là trụ hạng.

Thế nhưng, đội bóng nhỏ bé ấy viết nên hành trình thần kỳ để lần đầu tiên vô địch quốc gia. Truyền thông Thụy Sĩ thậm chí đánh giá chức vô địch của Thun gây địa chấn còn lớn hơn chiến tích của Leicester City tại Premier League mùa 2015/16.

Dù vậy, màn lao dốc khó hiểu sau ngày đăng quang cũng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Từ hình ảnh nhà vô địch cổ tích, FC Thun trải qua chuỗi thất bại khó tin sau khi bước lên đỉnh bóng đá Thụy Sĩ.