Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trận thua gây sốc của bóng đá châu Âu

  • Thứ sáu, 15/5/2026 07:41 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chưa đầy 2 tuần sau khi tạo nên câu chuyện cổ tích lớn nhất bóng đá Thụy Sĩ, FC Thun lại khiến cả châu Âu ngỡ ngàng khi thua tan nát 3-8 trước Young Boys ở vòng 32 hôm 14/5.

FC Thun hứng chịu thất bại thứ 6 trong 7 vòng đấu gần nhất ở giải VĐQG Thụy Sĩ. Đáng chú ý, đội bóng này chỉ thắng đúng một trận trong chuỗi phong độ sa sút khó tin sau khi sớm đăng quang trước 3 vòng đấu.

Mùa giải của FC Thun thật sự đặc biệt. Trước giai đoạn chia nhóm tranh vô địch, đội bóng nhỏ bé tích lũy được khoảng cách điểm số rất lớn với phần còn lại. Chính nền tảng ấy giúp họ vẫn đủ điểm vô địch dù liên tiếp sảy chân ở giai đoạn cuối mùa.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sau khi lên ngôi hôm 3/5, FC Thun gần như buông xuôi. Đội tân vương liên tiếp nhận thất bại, trong đó trận thua 3-8 trước Young Boys trở thành một trong những kết quả gây sốc bóng đá châu Âu thời điểm này.

Điều khiến câu chuyện của FC Thun trở nên khó tin hơn cả nằm ở xuất phát điểm của họ. Chỉ một năm trước, CLB này còn chơi ở giải hạng dưới với ngân sách thuộc nhóm thấp nhất bóng đá Thụy Sĩ. Khi trở lại hạng đấu cao nhất, mục tiêu thực tế nhất chỉ là trụ hạng.

Thế nhưng, đội bóng nhỏ bé ấy viết nên hành trình thần kỳ để lần đầu tiên vô địch quốc gia. Truyền thông Thụy Sĩ thậm chí đánh giá chức vô địch của Thun gây địa chấn còn lớn hơn chiến tích của Leicester City tại Premier League mùa 2015/16.

Dù vậy, màn lao dốc khó hiểu sau ngày đăng quang cũng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Từ hình ảnh nhà vô địch cổ tích, FC Thun trải qua chuỗi thất bại khó tin sau khi bước lên đỉnh bóng đá Thụy Sĩ.

Luis Enrique biến PSG thành cỗ máy thống trị nước Pháp

Luis Enrique không chỉ giúp PSG thống trị nước Pháp, ông còn biến đội bóng từng đầy hỗn loạn thành tập thể bản lĩnh và đáng sợ bậc nhất châu Âu.

17 giờ trước

Sắc vóc nữ MC Italy gây sốt toàn châu Âu

Nữ MC thể thao Giusy Meloni tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện đầy cuốn hút tại giải quần vợt Italy Open ở Rome.

26:1561 hôm qua

Đội bóng châu Âu tạo cơn địa chấn

Hôm 3/5, FC Thun viết nên trang sử mới cho bóng đá Thụy Sĩ khi lần đầu tiên đăng quang giải VĐQG trong một kịch bản đầy bất ngờ và cảm xúc.

08:59 4/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

châu Âu châu Âu

    Đọc tiếp

    Thu mon PSG duoc treo thuong hinh anh

    Thủ môn PSG được treo thưởng

    2 giờ trước 11:31 15/5/2026

    0

    Thủ môn Matvey Safonov của PSG đang trở thành tâm điểm chú ý trước trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30/5.

    Ac mong chan thuong cua Mitoma hinh anh

    Ác mộng chấn thương của Mitoma

    2 giờ trước 11:29 15/5/2026

    0

    Tiền vệ Kaoru Mitoma của tuyển Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương trước khi chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý