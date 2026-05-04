Đội bóng châu Âu tạo cơn địa chấn

Hôm 3/5, FC Thun viết nên trang sử mới cho bóng đá Thụy Sĩ khi lần đầu tiên đăng quang giải VĐQG trong một kịch bản đầy bất ngờ và cảm xúc.

FC Thun lên ngôi theo cách khó tin.

Dù thua 1-3 trên sân của Basel ở vòng 35, FC Thun vẫn trở thành nhà vô địch do đối thủ cạnh tranh trực tiếp St Gallen thất bại 0-3 trước Sion. Kết quả khiến khoảng cách giữa 2 đội bị nới rộng lên 11 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Khoảnh khắc lên ngôi của Thun khá đặc biệt khi họ không trực tiếp ăn mừng trên sân, mà chứng kiến đối thủ sảy chân từ ghế sofa. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi giá trị của chức vô địch lịch sử này.

Hành trình của Thun không bằng phẳng ở giai đoạn cuối mùa. Họ thua 4 trong 5 trận gần nhất, khiến cuộc đua tưởng chừng trở nên căng thẳng. Thế nhưng, chính sự ổn định ở giai đoạn đầu mùa giúp họ tạo khoảng cách đủ lớn để duy trì lợi thế đến cuối cùng.

Câu chuyện của Thun trở nên ấn tượng bởi chỉ một năm trước, họ còn thi đấu ở giải hạng dưới. Thun trở lại giải đấu cao nhất Thụy Sĩ với một trong những ngân sách khiêm tốn nhất giải. Nhiều người thậm chí dự đoán Thun chật vật trụ hạng, chứ chưa nói đến ngôi vô địch.

Truyền thông Thụy Sĩ ví chức vô địch của Thun là cơn địa chấn chưa từng có, ấn tượng hơn cả khi Leicester City đăng quang Premier League 2015/16. Cần biết rằng thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB là 2 lần giành vị trí á quân Cúp Thụy Sĩ (1955 và 2019), cũng như lọt vào vòng bảng Champions League 2005/06.

Không chỉ giành chức vô địch quốc nội, Thun còn giành vé tham dự đấu trường danh giá Champions League. Đây được xem là cú lột xác ngoạn mục, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của đội bóng bị đánh giá thấp.