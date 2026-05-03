Giấc mộng tàn của Sunderland

  • Chủ nhật, 3/5/2026 12:30 (GMT+7)
Giấc mộng châu Âu của Sunderland đang dần vỡ vụn theo cách đầy cay đắng.

Sáu tháng trước, "Mèo đen" vững vàng trong top 4 và hy vọng tràn trề lọt vào nhóm dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, hiện họ đối diện nguy cơ khép lại mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng, thậm chí rơi sát nhóm nguy hiểm khi 3 vòng cuối phải lần lượt chạm trán Everton, MU và Chelsea.

Tối 2/5, trận hòa 1-1 trên sân của Wolves là minh chứng rõ nét cho sự sa sút ấy. Sunderland khởi đầu hứa hẹn khi Nordi Mukiele mở tỷ số trong hiệp một. Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ chiếc thẻ đỏ của Dan Ballard sau tình huống kéo tóc tiền đạo Tolu Arokodare. Quyết định được đưa ra sau khi trọng tài Paul Tierney tham khảo VAR, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Thi đấu thiếu người trong hơn một giờ, Sunderland không thể bảo toàn lợi thế. Santi Bueno tận dụng cơ hội để gỡ hòa cho Wolves trước giờ nghỉ, đẩy "Mèo đen" vào trạng thái choáng váng. Kết quả khiến họ tụt xuống vị trí thứ 12, bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Từ đầu tháng 2, Sunderland có phong độ khá thất thường. 11 trận gần nhất ở Premier League, Sunderland chỉ thắng được 3 trận, thua tới 6. Họ để thủng lưới tới 20 bàn, trung bình 1,81 bàn thua/trận.

Theo BBC, sự sa sút của Sunderland bắt nguồn từ hệ quả của phong độ yếu kém, hàng công bế tắc và chiều sâu đội hình mỏng. Dù có khởi đầu hứa hẹn, đội chủ sân Ánh Sáng không thể duy trì được sự ổn định và liên tục đánh mất điểm số ở những trận cầu then chốt.

Khi lịch thi đấu phía trước đầy giông bão, giấc mộng châu Âu của họ dần khép lại trong tiếc nuối.

    Fernandes khiến Cunha việt vị

    Tối 3/5, Matheus Cunha ăn mừng sớm cột mốc kiến tạo của Bruno Fernandes, trước khi bị VAR từ chối ở trận MU thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

    Cunha gây bão

    Tối 3/5, mạng xã hội bùng nổ với biểu tượng lướt sóng ngay sau khi Matheus Cunha ghi bàn mở tỷ số cho MU ở trận thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

