Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ cố diễn viên Kha Tuấn Hùng đã chỉnh sửa kịch bản để có cảnh thân mật với Thư Kỳ. Khi đó, nữ diễn viên mới vào nghề và buộc phải chấp nhận.

Thư Kỳ vượt qua không ít thử thách để có được vị trí như hiện tại, xuất phát từ dòng phim cấp ba rồi dần khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí. Tuy nhiên, mới đây, đạo diễn Vương Tinh còn tiết lộ thêm những góc khuất ít người biết tới về sự nghiệp của nữ diễn viên.

Theo Sinchew, Vương Tinh cho biết trong bộ phim Linh hồn và dục vọng, cố diễn viên Kha Tuấn Hùng - người vào vai cha của bạn trai Thư Kỳ - đã chỉnh sửa kịch bản để nhân vật của cô phải lòng ông, từ đó có thêm những cảnh quay thân mật. “Ông ta căn bản là đang lợi dụng cô ấy”, Vương Tinh nói, đồng thời tiết lộ Thư Kỳ khi đó chỉ biết cắn răng chấp nhận vì mới vào nghề.

Thu Ky anh 1

Thư Kỳ dần có chỗ đứng ở vai trò đạo diễn. Ảnh: Weibo.

Đạo diễn Vương Tinh còn cho biết, trong những năm đầu bước chân vào làng giải trí, Thư Kỳ nhiều lần nhận được lời mời dự các buổi tiệc xa hoa, thù lao có khi lên đến hàng trăm nghin USD. Tuy nhiên, cô luôn kiên quyết từ chối.

Ngoài những góc khuất trong quá khứ, sự nghiệp của Thư Kỳ được coi là một hành trình đặc biệt trong điện ảnh Hoa ngữ. Xuất thân nghèo khó, cô buộc phải rời nhà từ khi còn nhỏ để tự lập. Những bức ảnh táo bạo thời trẻ giúp Thư Kỳ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà làm phim, song cũng kéo theo định kiến đeo bám suốt một thời gian dài.

Từ cuối thập niên 1990, Thư Kỳ dần thoát khỏi hình ảnh gợi cảm, hợp tác với các đạo diễn lớn như Hầu Hiếu Hiền trong Millennium Mambo (2001) và Three Times (2005). Thành công của Three Times mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã.

Bên cạnh các phim nghệ thuật, Thư Kỳ còn tham gia nhiều dự án quốc tế như The Transporter (2002), Journey to the West: Conquering the Demons (2013) và The Assassin (2015). Năm 2025, cô ra mắt vai trò đạo diễn với Cô Gái (Girl), tác phẩm được trình chiếu tại Venice và đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Busan.

