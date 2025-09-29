Kaity Nguyễn đã đúng

Sau hai dự án không thành công, sự nghiệp của Kaity Nguyễn bị đặt dấu hỏi lớn. Nhưng với "Tử chiến trên không", cô có sự trở lại ấn tượng cả ở vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất.

Chào sân điện ảnh Việt với Em chưa 18 (2017), không mất quá lâu để Kaity Nguyễn trở thành cái tên ăn khách của điện ảnh Việt. Suốt một thời gian, phần lớn tác phẩm cô tham gia đều có lãi, thậm chí không ít trong số đó vượt mốc trăm tỷ.

Em chưa 18 ( 171 tỷ đồng ), Tiệc trăng máu ( 180 tỷ đồng ), Người vợ cuối cùng ( 100 tỷ đồng ), bấy nhiêu đó là đủ để biến Kaity Nguyễn trở thành cái tên được săn đón bởi truyền thông và các nhà sản xuất lớn. Bản thân Kaity cũng khá kỹ lưỡng trong khâu chọn kịch bản, khi trung bình mỗi năm chỉ tham gia một phim và đa số màn trình diễn đều để lại dấu ấn nhất định.

Song thời gian qua, sự nghiệp của Kaity Nguyễn chững lại thấy rõ, khi không chỉ một mà tới hai lần liên tiếp, các tác phẩm của cô thất bại tại phòng vé. Màn trình diễn của cô cũng không còn nổi bật như cách từng tỏa sáng ở giai đoạn trước. Có thể thấy, nữ diễn viên giờ đây đang rất cần một dự án đủ sức nặng, có thể lái sự nghiệp về hướng tích cực trở lại.

Và với Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn đã có được điều đó.

2 lần chững lại của Kaity

Trước thời gian chững lại với Công tử Bạc Liêu và Yêu nhầm bạn thân, Kaity Nguyễn thực chất vừa thêm vào “bộ sưu tập phim trăm tỷ” của bản thân một tác phẩm mới, đó là Người vợ cuối cùng (Victor Vũ). Nói để thấy, sự nghiệp của nữ diễn viên thời điểm đó vẫn có những bước tiến tương đối vững chắc; và cả hai tác phẩm không thành công kể trên vốn đều là dự án nhận được nhiều kỳ vọng, có sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng.

Với Công tử Bạc Liêu, khó có thể phủ nhận đây là một tác phẩm tham vọng, khi bản thân việc tái hiện bối cảnh Nam Kỳ Lục Tỉnh những năm 1930 đã tiêu tốn không ít nguồn lực. Bên cạnh đó, việc lấy cảm hứng từ một giai thoại nổi tiếng cũng giúp dự án nhận được nhiều sự quan tâm.

Tuy nhiên, khi nội dung vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, rõ ràng lợi thế về bối cảnh lẫn dàn diễn viên ăn khách cũng khó lòng giúp Công tử Bạc Liêu làm nên chuyện tại đường đua phòng vé. Thậm chí, màn trình diễn của Kaity Nguyễn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự hời hợt, qua loa trong kịch bản phim.

Công tử Bạc Liêu và Yêu nhầm bạn thân đều có doanh thu thấp, nhiều khả năng gây lỗ cho nhà đầu tư.

Ở Công tử Bạc Liêu, nữ diễn viên hóa thân thành em gái của nhân vật chính - một cô gái vui vẻ, nhí nhảnh, vô lo vô nghĩ. Đây có thể xem là dạng vai thế mạnh của Kaity Nguyễn, và chính diễn xuất tự nhiên, ngọt ngào hiếm có đã giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả ở nửa đầu. Tuy nhiên, nhân vật này lại không được xây dựng chặt chẽ, gần như không có tác động đến câu chuyện. Cũng từ đó, dấu ấn của Kaity Nguyễn trong phim cũng trở nên tương đối nhạt nhòa.

Trong khi đó, Yêu nhầm bạn thân lại là một trường hợp tương đối đáng tiếc. Ở dự án lần này, Kaity Nguyễn không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên, mà còn đánh dấu màn dấn thân vào công việc sản xuất. Bản thân cô cũng thể hiện sự tự tin lớn khi quyết định ra mắt phim vào dịp Tết, bất chấp việc phải đối đầu với những đối thủ nặng ký như Trấn Thành hay Thu Trang. Và nếu chỉ xét về chất lượng, Yêu nhầm bạn thân cũng không quá thua thiệt so với hai tác phẩm còn lại.

Song, trên đường đua phim Tết 2025, tác phẩm đã bị áp đảo ngay từ giai đoạn nhập cuộc, nhanh chóng chìm nghỉm với số suất chiếu ít ỏi. Thực tế, điều này đã được giới quan sát dự đoán từ trước, khi bộ phim phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn về thương hiệu nhưng lại chưa tạo ra sự khác biệt về chất lượng. Mặt khác, dòng phim remake cũng không còn là "món ăn" hấp dẫn với khán giả nội địa.

Về mặt diễn xuất, công bằng mà nói đây không phải là một màn thể hiện quá tệ của Kaity Nguyễn. Cô vẫn tạo được thiện cảm nhờ sự hoạt bát thường thấy và đài từ tốt. Tuy nhiên, khi bước vào những phân cảnh thách thức hơn, nữ diễn viên lại “hụt hơi” đáng kể khi chưa thể hiện được nội tâm phức tạp của một người phụ nữ trưởng thành, bị ám ảnh bởi nỗi đau gia đình. Chưa kể, Kaity Nguyễn và bạn diễn Trần Ngọc Vàng cũng không ít lần “trật nhịp” trong các phân đoạn tình cảm, dù đây vốn là yếu tố then chốt của một bộ phim rom-com như Yêu nhầm bạn thân.

Tác phẩm rời rạp với doanh thu 21,5 tỷ đồng , con số nhiều khả năng sẽ để lại khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư. Và với việc tham gia ở vai trò sản xuất, đây cũng có thể xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Kaity Nguyễn.

Dự án thành công về nhiều mặt của Kaity Nguyễn

Tuy nhiên, không mất quá lâu để Kaity Nguyễn có màn trở lại, với một dự án đủ sức chứng minh cô vẫn là cái tên hứa hẹn của phòng vé nội địa. Ở Tử chiến trên không, nữ diễn viên vào vai Tú Trinh - một trong hai tiếp viên trong vụ cướp máy bay kịch tính. Khác với Nhàn (Trâm Anh) có tính cách nhẹ nhàng, phần nào “chịu trận” trước những màn tra tấn, nhân vật của Kaity lại cá tính hơn, liên tục chống trả và gây khó khăn cho bọn không tặc.

Kaity Nguyễn có một số cảnh hành động trong Tử chiến trên không.

Vai diễn vì thế có nhiều cảnh hành động, đòi hỏi nữ diễn viên phải lăn xả và thể hiện sự quyết liệt nhất định. Bên cạnh đó, Tú Trinh còn có mối quan hệ tình cảm với cơ phó Khanh (Trần Ngọc Vàng); cả hai trải qua những khoảnh khắc xúc động trong thời khắc sinh tử, thậm chí đối diện với nỗi đau mất mát. Có thể thấy, dù phải san sẻ thời lượng với nhiều nhân vật khác, đây vẫn là dạng vai được xây dựng với nhiều sắc thái, đủ không gian để Kaity Nguyễn bộc lộ khả năng diễn xuất.

Trên thực tế, màn thể hiện của Kaity đã đáp ứng được phần nào yêu cầu vai diễn. Ở những phân đoạn đời thường đầu phim, sự hoạt bát, đầy sinh động của cô đã thuyết phục khán giả rằng Tú Trinh là một phụ nữ cá tính, không chấp nhận nhún nhường. Chính nền tảng đó khiến sự chuyển biến ở nửa sau trở nên hợp lý, gần như không chút lợn cợn khi cô tiếp viên dịu dàng thường ngày trở nên lì lợm trước những màn tra tấn, thậm chí quyết liệt phản kháng.

Ở những cảnh nặng tâm lý, Kaity Nguyễn chưa thật sự tạo được sự ăn ý với Trần Ngọc Vàng, nhưng vẫn gây thiện cảm nhờ đài từ tự nhiên và diễn xuất ánh mắt tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, cách dàn dựng còn dài dòng, nhiều thoại trong bối cảnh sinh tử căng thẳng làm phân đoạn mất đi phần thuyết phục, hiệu quả cảm xúc từ đó cũng giảm đi đáng kể. Bù lại, trong lần đầu tham gia dạng vai hành động, sự lăn xả, nhiệt huyết của Kaity Nguyễn xứng đáng được ghi nhận.

Bên cạnh màn trình diễn tích cực, Tử chiến trên không còn đánh dấu thắng lợi đầu tiên của Kaity Nguyễn ở vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư điện ảnh. Đến hiện tại, có thể khẳng định tác phẩm đã thành công ở cả hai mặt trận chất lượng lẫn thương mại, khi thu gần 160 tỷ đồng và nhận nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới quan sát. Chất lượng sản xuất của phim cũng được đánh giá cao, và ở vị trí giám đốc sản xuất, năng lực của Kaity Nguyễn cũng phần nào được ghi nhận sau thất bại đáng tiếc đầu năm.

Với Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn là diễn viên kiêm giám đốc sản xuất, nhà đầu tư.

Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn rõ ràng vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Nhưng với Tử chiến trên không, cô đang cho thấy sợ trở lại tương đối ấn tượng, khi không chỉ lấy lại vị thế của một diễn viên ăn khách, mà còn khẳng định bản thân ở những vai trò mới.

Và nếu để tìm một cái tên đại diện cho thế hệ Gen Z ở địa hạt điện ảnh, thì Kaity Nguyễn, với những thăng trầm lẫn thành tựu mà hiếm diễn viên nào cùng thế hệ sánh được, chắc chắn đang là một trong những người xứng đáng nhất.