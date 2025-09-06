Thư Kỳ đăng ảnh khóc

Thư Kỳ bật khóc khi phim do cô đạo diễn nhận tràng pháo tay kéo dài 15 phút tại LHP Venice lần thứ 82. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ lại khoảnh khắc này.

Trên trang cá nhân 3,1 triệu người theo dõi, Thư Kỳ chia sẻ bộ ảnh tham gia dự LHP Venice. Năm nay, Thư Kỳ đến với liên hoan phim trong vai trò mới là đạo diễn với tác phẩm Girl. Trong số 12 bức ảnh, điểm nhấn thuộc về khoảnh khắc cô bật khóc trước tràng pháo tay của khán giả.

“Mọi thứ giống như trong mơ vậy. Biết ơn và cảm động vì mọi người đã đồng hành cùng bộ phim Girl. Cảm ơn Venice, tôi sẽ tiếp tục cố gắng và mong chờ vào lần gặp tiếp theo”, cô viết trong phần chú thích.

Theo Yahoo, tối 4/9 (giờ địa phương), Thư Kỳ cùng ê-kíp sải bước trên thảm đỏ trong buổi ra mắt Girl. Khi buổi chiếu phim kết thúc, ánh đèn bật sáng, khán giả dành cho nữ đạo diễn tràng pháo tay kèm tiếng hò reo kéo dài 15 phút. Trong bầu không khí này, Thư Kỳ bật khóc, tạo nên kỷ niệm đáng nhớ với tác phẩm đầu tay.

Thư Kỳ bật khóc khi ra mắt phim do cô đạo diễn tại LHP Venice 2025. Ảnh: @sqwhat.

Lấy bối cảnh cuối những năm 1980 và 1990, Girl khắc họa những vấn đề mà nhiều gia đình phải đối mặt trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa tại Đài Loan. Chia sẻ về đứa con tinh thần, Thư Kỳ cho biết bộ phim dựa trên nhiều chất liệu từ cuộc sống của cô: "Những năm 1980, tôi cảm thấy toàn bộ thành phố đang trong quá trình tái thiết, một thời đại công nghiệp hóa mạnh mẽ. Hồi nhỏ, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy bầu trời xám xịt khói bụi như thể bị bao phủ bởi sương mù. Tôi không thể nghỉ ngơi hay suy ngẫm về cuộc sống. Cha mẹ tôi cũng vậy, họ luôn phải nỗ lực kiếm sống".

Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Thư Kỳ thừa nhận áp lực khi ngồi ghế chỉ đạo: "Tôi cảm thấy công việc đạo diễn áp lực rất lớn. Đây là dự án đạo diễn đầu tiên của tôi và cũng là lần đầu tiên xuất hiện với tư cách đạo diễn. Tôi thực sự sợ mình không làm tốt công việc".

Sinh năm 1976, Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ khởi đầu sự nghiệp trong vai trò người mẫu. Sau nhiều năm lăn xả, Thư Kỳ đã trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Tên tuổi của cô gắn liền loạt tác phẩm như Gác kiếm, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ngôi làng hạnh phúc... Ngoài ra, Thư Kỳ từng đoạt hai giải Kim Mã và ba giải Điện ảnh Hong Kong.