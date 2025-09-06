Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết lộ về lễ cưới của Selena Gomez

  • Thứ bảy, 6/9/2025 10:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Selena Gomez và Benny Blanco sẽ trao lời thề trong một đám cưới sang trọng vào cuối tháng 9. Cả hai áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo riêng tư.

Theo Page Six, Selena Gomez và Benny Blanco quyết định thời điểm tổ chức đám cưới vào cuối tháng 9, nguồn tin thân cận tiết lộ. Hiện tại, Montecito hoặc Santa Barbara sẽ là nơi diễn ra sự kiện, song cặp sao không tiết lộ cụ thể nhằm đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Selena Gomez cuoi anh 1

Selena Gomez và Benny Blanco chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ảnh: @selenagomez.

Thậm chí, điều này áp dụng với tất cả khách mời, không có ngoại lệ. Vào ngày trọng đại, mọi người tập trung tại một địa điểm, sau đó họ sẽ được đoàn xe riêng hỗ trợ di chuyển tới đám cưới. Sự kiện diễn ra trong hai ngày với sự góp mặt của cặp sao Taylor Swift - Travis Kelce cùng nhiều ca sĩ, diễn viên và người nổi tiếng khác.

Sau khi thông tin lễ cưới bị rò rỉ, Selena Gomez và Benny Blanco tăng cường các biện pháp an ninh với mục đích giữ kín địa điểm và hạn chế sự chú ý công cộng.

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Daily Mail: "An ninh trong đám cưới rất quan trọng bởi cô ấy không chỉ là người của công chúng mà nhiều khách mời cũng vậy. Cô ấy đang cân nhắc có nên cho phép mọi người sử dụng điện thoại như một biện pháp tăng cường riêng tư hay không, đồng thời cô ấy muốn mọi người đều có mặt".

Selena Gomez và Benny Blanco vốn là đồng nghiệp lâu năm trước khi hẹn hò. Họ công khai hẹn hò vào tháng 7/2023 và đến tháng 12/2024, nữ ca sĩ xác nhận đính hôn trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Mãi mãi khởi đầu từ bây giờ”. Dưới phần bình luận, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Mới đây, Selena Gomez tổ chức tiệc độc thân tại Cabo San Lucas (Mexico) cùng nhóm bạn thân. Cô diện diện mẫu đầm cổ yếm, đính ngọc trai và khăn voan thêu chữ "bride to be". Trong khi đó, Benny Blanco lựa chọn Las Vegas để tổ chức tiệc độc thân cùng bạn bè.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Hiểu tâm lý rành tâm ý. Dưới góc nhìn của mình, tác giả Huy Đức "mổ xẻ" tình yêu dưới góc nhìn tâm lý học. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu hơn về đối phương và vun đắp mối quan hệ lứa đôi một cách bền chặt.

Hà An

  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

