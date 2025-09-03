Phim của The Rock nhận tràng pháo tay 15 phút

Dwayne "The Rock" Johnson xúc động trước phản ứng nồng nhiệt từ khán giả tại LHP Venice. Nam diễn viên khao khát tác phẩm chuyên môn cao thay vì theo đuổi dòng phim thương mại.

Theo People, The Smashing Machine - tác phẩm do Dwayne "The Rock" Johnson đóng chính nhận tràng pháo tay 15 phút tại LHP Venice. Trong đoạn video được khách mời ghi lại, nam diễn viên xúc động trước phản ứng tích cực. Gạt nước mắt, The Rock cùng bạn diễn Emily Blunt vỗ tay ăn mừng.

The Rock và Emily Blunt trên thảm đỏ LHP Venice. Ảnh: Shutterstock.

Trong một buổi hội thảo thuộc khuôn khổ LHP Venice, The Rock bày tỏ mong ước về vai diễn có chiều sâu: "Tôi muốn làm điều này từ lâu rồi. Như chúng ta đều biết tại Hollywood, mọi thứ chỉ xoay quanh doanh thu phòng vé".

"Khi bạn chạy theo điều đó và thành công, bạn sẽ trở thành cái tên ăn khách. Từ đó, Hollywood chỉ muốn bạn lặp lại công thức thành công, thay vì thử nghiệm những điều mới mẻ", anh nói.

Trước đó, hai ngôi sao của bộ phim thu hút sự chú ý từ giới truyền thông trên thảm đỏ LHP Venice. Emily Blunt nổi bật trong chiếc váy sequin bạc cúp ngực, còn The Rock diện bộ vest màu xám lịch lãm.

Sải bước cùng nhau, The Rock và Emily Blunt không ngần ngại tương tác, thể hiện chemistry từ cặp nhân vật mà họ đảm nhận.

The Smashing Machine là bộ phim tiểu sử kể về huyền thoại võ thuật tổng hợp (MMA) Mark Kerr đảm nhận bởi The Rock. Trong đó, Emily Blunt vào vai Dawn Staples, vợ cũ của Mark Kerr. Tác phẩm còn là màn tái ngộ giữa The Rock và Emily Blunt sau Jungle Cruise (2021).