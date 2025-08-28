Ảnh cơ bắp của Chân Tử Đan ở tuổi 62

Trên trang cá nhân, Chân Tử Đan đăng video chia sẻ hình ảnh trong phòng tập gym. Tài tử khiến khán giả bất ngờ với vẻ săn chắc, cơ bắp lực lưỡng ở tuổi 62.

Mới đây, trên Weibo, ngôi sao Diệp Vấn đăng tải một video trong phòng tập gym. Tài tử diện cây trắng và tạo dáng khoe cơ bắp lực lưỡng. Chân Tử Đan cũng vui vẻ, thực hiện một vài thế võ đơn giản.

Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng thích và tương tác lớn. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng tỏ ra kinh ngạc trước hình thể lực lưỡng, vạm vỡ của tài tử ở tuổi 62.

Hình thể vạm vỡ của Chân Tử Đan ở tuổi ngoài 60. Ảnh: Weibo.

Theo Men's Journal, sao phim Diệp Vấn sở hữu thân hình cơ bắp săn chắc, bụng 6 múi. Ông vẫn duy trì thói quen tập luyện thể chất, tuy nhiên có sự thay đổi nhằm phù hợp với thể trạng.

"Tôi luôn chăm sóc cơ thể mình thông qua rèn luyện thể chất và áp dụng phương pháp phục hồi. Vào thời điểm chuẩn bị tham gia phim hành động, tôi tập trung kéo giãn làm cơ bắp trở nên linh hoạt nhất có thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi tôi đóng phim. Khi già đi, chúng ta dễ mất đi sự linh hoạt và dễ bị chấn thương. Tôi không tập tạ nặng nữa, thay vào đó tôi thực hiện hít đất nhiều lần, bên cạnh thường xuyên luyện võ", ông cho biết.

Chân Tử Đan (sinh năm 1963) là diễn viên, đạo diễn, nhà chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất điện ảnh người Trung Quốc. Ông nổi tiếng trên màn ảnh thông qua loạt vai diễn sử dụng võ thuật điêu luyện, đồng thời được xem như một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á.

Tài tử từng để lại ấn tượng khi xuất hiện trong John Wick phần 4. Ông hóa thân Caine, một sát thủ mù được giao nhiệm vụ truy lùng John Wick. Trong cảnh after credit, nhân vật trở lại Paris để đoàn tụ với con gái. Đúng lúc đó, Akira xuất hiện với con dao trên tay, ý định kết liễu Caine để trả thù cho ba cô - Koji Shimazu - người bị Caine giết chết trước đó.

Mới đây, Uông Thi Thi - bà xã của Chân Tử Đan - chia sẻ thông tin chồng mình sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí đạo diễn, kiêm đóng chính trong bộ phim Caine. Dự án này đóng vai trò ngoại truyện của loạt phim hành động đình đám John Wick.