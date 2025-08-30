Hình ảnh đẹp của Bảo Thanh

Trước buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng các cựu chiến binh.

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ, thuộc khối Văn hóa - Thể thao.

Tại thời điểm chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, diễn viên Bảo Thanh đã chia sẻ hình ảnh đẹp trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải bức ảnh chụp cùng các cựu chiến binh kèm lời chia sẻ: "Đi bộ vào điểm tập kết thế nào cháu lại vinh hạnh được gặp ngay 'khối đẹp nhất' trong tất cả các khối. Có thể là sĩ đến già luôn ạ".

Bảo Thanh chia sẻ khoảnh khắc gặp các cựu chiến binh. Ảnh: NVCC.

Dưới bài đăng, Bảo Thanh cũng cho biết lúc này đang di chuyển vào địa điểm tập kết nên tất cả mọi thứ đều rất vội vàng, không được chỉn chu. Cô cũng không kịp gửi ảnh cho các bác cựu chiến binh.

Bức ảnh Bảo Thanh chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Bảo Thanh tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhưng không đi cùng khối nghệ sĩ, bởi cô công tác tại Nhà hát Công an Nhân dân.

Hàng trăm nghệ sĩ khác tham gia diễu hành có Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu, Thanh Sơn, Trang Pháp, Thu Quỳnh, Tuấn Cry và đoàn phim Mưa lửa... Nghệ sĩ miền Nam góp mặt trong đoàn diễu binh, diễu hành có Minh Luân, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh...

Tại sự kiện họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho biết nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu hành.

Trong đó, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Thanh Lam, Hoàng Thùy Linh, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vĩ Dạ... đăng ký từ sớm.

Những ngày qua, các nghệ sĩ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc. Không ít MV ra mắt được khán giả đón nhận nhiệt tình.