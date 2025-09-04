Tia sáng cho Ngô Kinh

Theo QQ, Tòa án Nhân dân quận Tây Thành, Bắc Kinh gần đây ban hành thông báo cho Ngô Kinh về tranh chấp quyền nhân thân giữa anh với Công ty TNHH Tianchuang International Holdings (Quảng Châu) và Công ty TNHH Nội thất Huaian Dingda. Phán quyết yêu cầu 2 công ty kể trên ngay lập tức ngừng sản xuất, bán, sử dụng, đồng thời thu hồi, tháo dỡ, tiêu hủy tất cả bao bì, quảng cáo mang tên và hình ảnh của Ngô Kinh.
Ngô Kinh được bồi thường. Ảnh: Weibo.
Ngoài ra, Công ty TNHH Tianchuang International Holdings (Quảng Châu) phải bồi thường cho Ngô Kinh số tiền thiệt hại kinh tế và chi phí hợp lý để bảo vệ quyền là 210.000 NDT.
Ngô Kinh sinh năm 1974 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học Thể thao Bắc Kinh. Anh là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng.
Anh cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc. Các tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Chiến lang, Lưu lạc địa cầu, Cuộc phản công…
Ngô Kinh vừa qua ra mắt bộ phim mới mang tên Goodbye, bad guy do anh thủ vai chính và sản xuất. Theo tin tức của HK01 vào 2/9, Goodbye, bad guy chỉ thu về 267.000 NDT kể từ khi ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào 22/8.
Công ty sản xuất phim thông báo rút dự án này khỏi các rạp chiếu vào 28/8. Mạng xã hội tràn ngập những lời chế giễu và tẩy chay Ngô Kinh, thậm chí cho rằng anh đã hết thời.
Goodbye, bad guy có vốn đầu tư khoảng 10 triệu NDT nhưng với doanh thu kể trên, nhà sản xuất đối mặt với khoản lỗ nặng.
