Vợ Lee Byung Hun bị chỉ trích

Đăng tải hình ảnh chụp tại nhà thờ, Lee Min Jung gây tranh cãi. Nữ diễn viên chưa lên tiếng về vụ việc.

Lee Min Jung đến Venice, Italy sau khi bộ phim No Other Choice có sự tham gia của chồng cô, Lee Byung Hun chính thức được mời tham dự vòng chung kết của liên hoan phim Venice. Trong thời gian ở Italy, Lee Min Jung cùng nữ chính của No Other Choice là Son Ye Jin tham quan những địa điểm nổi tiếng nơi đây. Sau đó, vợ của Lee Byung Hun chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi lên trang cá nhân.

Tuy nhiên, một bức ảnh chụp nữ diễn viên đứng bên trong nhà thờ đã gây tranh cãi, theo tờ Chosun. Trong ảnh, Lee Min Jung tạo dáng trước cây thánh giá, tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu. Cộng đồng mạng cho rằng cả địa điểm lẫn tư thế của Lee Min Jung trong hình ảnh đều không phù hợp. Họ lên án hành động này của nữ diễn viên và cho rằng Lee Min Jung thiếu tôn trọng, bất cẩn.

Lee Min Jung cùng Son Ye Jin dạo chơi Venice nhưng hình ảnh chụp tại nhà thờ (ảnh phải) khiến nữ diễn viên vướng tranh cãi. Ảnh: @216jung.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ​​bênh vực Lee Min Jung. Một số người cho rằng nữ diễn viên có thể không nhận thức được những hệ lụy.

Từ đó đến nay, Lee Min Jung vẫn tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc của cô ở Venice nhưng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tranh cãi này.

Trong khi đó, bộ phim No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook ra mắt tại Venice vào 29/8 và nhận nhiều đánh giá tích cực từ các kênh truyền thông quốc tế lớn. Giới phê bình dự đoán phim thành công tại các giải thưởng. Bộ phim cũng đã được chọn là đại diện chính thức của Hàn Quốc tham dự Giải thưởng Viện Hàn lâm 2026 ở hạng mục Phim truyện Quốc tế. Phim có sự tham gia của Lee Byung Hun và Son Ye Jin.