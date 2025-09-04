Từ địa chấn 'Địa đạo' đến bom tấn 'Mưa đỏ'

Năm 2025, dòng phim chiến tranh bùng nổ với "Địa đạo" và "Mưa đỏ". Dù đều gây sốt, hai phim lại mang phong cách trái ngược, diễn biến phòng vé từ đó cũng có nhiều điểm khác biệt.

Nhiều năm trước, chưa bàn tới chuyện gây sốt phòng vé, việc một bộ phim chiến tranh/lịch sử có doanh thu ở mức khá, đủ khả năng hoàn vốn cho đơn vị sản xuất đã là điều hiếm thấy. Thế nhưng, ở năm 2025, chuyện tưởng chừng không tưởng đó đã xảy ra, thậm chí đến hai lần liên tiếp.

Sau khi Địa đạo thu về 172 tỷ đồng , gây bất ngờ cho cả khán giả lẫn giới quan sát, chưa đầy nửa năm sau, Mưa đỏ tiếp tục càn quét phòng vé. Đặc biệt, đứa con tinh thần của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn đứng trước ngưỡng cửa trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Địa đạo và Mưa đỏ đang nắm giữ thành công thương mại vượt trội so với các dự án cùng thể loại. Chính vì vậy, không ít khán giả đặt ra câu hỏi về cách hai bộ phim chiến tranh này được tạo ra, đặc biệt là khi Địa đạo và Mưa đỏ đem tới hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

'Địa đạo' độc đáo, 'Mưa đỏ' hợp thị hiếu

Mưa đỏ và Địa đạo cùng khai thác đề tài chiến tranh, đều xoay quanh những cuộc tử thủ nơi trận địa khốc liệt. Đây cũng là những dự án có mức đầu tư lớn, thuộc dạng vượt trội so với thị trường, từ đó mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng. Thế nhưng, khi đi vào cách kể chuyện, hai vị đạo diễn lại có những lối di khác nhau.

Bùi Thạc Chuyên vốn được biết đến như một nhà làm phim ưa thể nghiệm, thường phá vỡ khuôn khổ quen thuộc về đề tài. Ngay cả trong một tác phẩm chiến tranh, ông vẫn đưa vào nhiều góc nhìn cá nhân và có những sáng tạo riêng, từ đó mà Địa đạo cũng có nhiều khác biệt so với những bộ phim cùng thể loại ở Việt Nam trước nay.

Tác phẩm hầu như không có những cao trào cảm xúc kịch tính, khán giả cũng ít thời gian nấn ná lâu với nỗi đau của nhân vật. Thay vào đó, Bùi Thạc Chuyên đưa yếu tố tài liệu vào một bộ phim truyện điện ảnh, hướng đến sự chân thật và khuyến khích khán giả hình thành chính kiến cá nhân khi theo dõi phim. Cũng từ đó, Địa đạo phần nào khan hiếm yếu tố giải trí, khó lòng thỏa mãn cảm xúc của khán giả đại chúng.

Trái ngược, sự nghiệp của Đặng Thái Huyền lại gắn chặt với điện ảnh quân đội. Chị kế thừa phong cách làm phim chiến tranh của lớp đạo diễn lão làng thế hệ trước, coi trọng yếu tố cảm xúc và việc thể hiện rõ những mất mát của dân tộc. Đó cũng là nền tảng tạo nên Mưa đỏ.

Cùng thuộc dòng phim chiến tranh, Mưa đỏ kết hợp nhiều yếu tố thương mại, còn Địa đạo phảng phất màu sắc phim nghệ thuật.

Đích đến vẫn là thể hiện niềm tự hào lịch sử dân tộc và khắc họa nỗi đau chiến tranh, như hầu hết đạo diễn thế hệ trước, Mưa đỏ vẫn cho thấy nhiều điểm mới. Ở đây, Đặng Thái Huyền đã khéo léo đan cài các chất liệu dễ hút khách vào tác phẩm, và có lẽ, chính điều đó đã góp phần không nhỏ vào thành công phòng vé của bộ phim.

Mưa đỏ kể chuyện theo những mô típ quen thuộc, vốn đã chứng minh sức hấp dẫn qua nhiều phim thương mại: anh hùng đối đầu phản diện, tình yêu song hành chia ly. Bộ phim đồng thời đi theo khung “hành trình của người hùng”, khi đặt nhân vật Cường (Nhật Hoàng) - một người lính có phẩm chất vượt trội – ở vị trí trung tâm, dẫn dắt câu chuyện cũng như cảm xúc khán giả. Nhờ đó, Mưa đỏ hiện lên vừa dễ xem, mà cũng vừa giữ được sự cuốn hút.

Tác phẩm cũng khai thác mạnh yếu tố cảm xúc, thông qua việc nêm nếm thêm các tình tiết hài hước, lãng mạn và hành động. Đáng chú ý, các trận chiến không chỉ xoay quanh súng đạn, mà được đạo diễn cài cắm thêm những màn đấu võ, tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn. Đặc biệt, cao trào cuối phim là một trường đoạn đấu tay đôi mang đậm màu sắc thể loại hành động/võ thuật, thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả đại chúng.

Nhịp điệu tổng thể của phim được xây dựng nhanh gọn, mạch lạc. Trên nền tiết tấu ấy, đạo diễn khéo léo cài vào những màn giằng co thắng thua, vừa kịch tính, hấp dẫn, vừa thể hiện được sự căng thẳng, khắc nghiệt của chiến tranh. Dù vậy, do chăm chút yếu tố cảm xúc, tác phẩm vẫn còn một vài điểm chưa trọn vẹn, từ việc khắc hoạ hội nghị đàm phán có phần thiếu sắc sảo, hay một số phân đoạn yêu đương giữa Cường và cô lái đò còn vụng về.

Diễn biến phòng vé cũng khác biệt

Mưa đỏ và Địa đạo đều gây sốt ngay từ thời điểm ra mắt.Tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thu hơn 20 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu sớm và vượt mốc trăm tỷ trong một tuần, với trung bình khoảng 28,6 vé mỗi suất chiếu. Thời điểm đó, con số này được giới quan sát ví như “cơn địa chấn” của dòng phim chiến tranh. Với Mưa đỏ, tác phẩm của Đặng Thái Huyền nhỉnh hơn đôi chút khi thu về 24 tỷ đồng ở giai đoạn mở màn.

Tuy nhiên, khi bước vào tuần thứ hai của hành trình phòng vé, hai bộ phim lại có thành tích trái ngược. Địa đạo có xu hướng hạ nhiệt, khi lượng vé bán ra giảm trông thấy. Trong khi, Mưa đỏ dần tạo nên cơn sốt chưa từng có, không chỉ với một bộ phim chiến tranh mà còn trên mặt bằng điện ảnh Việt Nam.

Mưa đỏ tạo nên cơn sốt phòng vé hiếm thấy.

Sau khi vượt ngưỡng trăm tỷ, trong 6 ngày tiếp theo, Địa đạo thu thêm 37 tỷ đồng . Đến ngày 16/4, tức tròn 2 tuần chiếu chính thức, Box Office Vietnam ghi nhận phim bán được trung bình 12 vé mỗi suất, giảm gần 70% so với thời điểm mở màn.

Về lý do phim hạ nhiệt, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Thật ra Địa đạo không phải là một tác phẩm dễ xem với đại chúng. Thời lượng dài, nhịp phim chậm, lại tìm cách dẫn dắt cảm xúc khán giả theo lối kể rất riêng của Bùi Thạc Chuyên. Đây là điểm yếu chí mạng khiến doanh thu phim không thể bùng nổ, vượt mốc 200 tỷ như kỳ vọng”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết ê-kíp Địa đạo hoàn toàn có thể hài lòng, thậm chí tự hào về thành tích mà tác phẩm đạt được. Bởi một bộ phim mà đạo diễn được làm theo mong muốn của mình, và còn đạt được doanh thu khả quan như vậy là điều tương đối hiếm thấy.

Mưa đỏ cũng bùng nổ mạnh mẽ ngay trong tuần đầu (21/8 - 28/8) với doanh thu 200 tỷ đồng , trung bình khoảng 25 tỷ đồng /ngày. Sang tuần thứ hai, khi cả nước bước vào dịp lễ 2/9, tốc độ kiếm tiền của phim không chững lại mà còn tăng một cách đột biến, thậm chí vượt mọi dự đoán ban đầu của giới quan sát.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/8 - 2/9), Mưa đỏ đều thu trên 40 tỷ đồng mỗi ngày. Riêng ngày 1/9, phim mang về 54,7 tỷ, phá sâu kỷ lục doanh thu ngày của phim Việt. Kết thúc tuần thứ hai, Mưa đỏ bỏ túi thêm 261 tỷ đồng , cao hơn tuần đầu 30%, nâng tổng doanh thu lên 461 tỷ đồng . Đây là điều hiếm thấy khi thông thường doanh thu của tuần thứ 2 chỉ còn lại 75% so với tuần đầu tiên.

Bên cạnh đó, Mưa đỏ còn tạo nên một hiện tượng đặc biệt khác khi lần hiếm hoi một tác phẩm có doanh thu tại miền Bắc vượt trội so với miền Nam. Theo khảo sát, thị trường miền Bắc hiện chiếm 2/3 tổng doanh thu của bộ phim.

Tác phẩm của Đặng Thái Huyền thắng lớn ở thị trường miền Bắc.

Trong nhiều năm trước, khán giả khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM, luôn giữ tỷ trọng cao nhất trong doanh thu phòng vé. Tuy nhiên với Mưa đỏ, Hà Nội dẫn đầu về tỷ lệ lấp đầy, doanh số và vé bán được. Thậm chí, lượng vé bán ra tại Hà Nội hiện tại nhiều hơn TP.HCM tới 60%.

Với tốc độ hiện tại, Mưa đỏ hoàn toàn sáng cửa vượt Mai ( 551 tỷ đồng ) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Thậm chí, khi được Tri Thức - Znews đặt câu hỏi về dự đoán doanh thu, bà Ngô Bích Hạnh - Phó chủ tịch BHD - còn cho rằng Mưa đỏ có thể tạo ra kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” cho phòng vé Việt, đạt mốc khoảng 650 tỷ khi kết thúc hành trình tại rạp.