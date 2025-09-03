Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ảnh Trúc Nhân hát ở Quảng trường Ba Đình được chú ý

  • Thứ tư, 3/9/2025 22:48 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Trúc Nhân cùng nhiều nghệ sĩ thể hiện niềm tự hào khi được biểu diễn tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên trang cá nhân, Trúc Nhân đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước đó, nam ca sĩ khiến nhiều khán giả bật cười khi đăng tải tấm hình bị che mặt trong lúc trình diễn. Song, anh cho biết bản thân vinh dự khi tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

"Khi tiến vào Quảng trường Ba Đình, tim em như nổ tung vì tự hào và hạnh phúc, em thấy thiêng liêng và xúc động vô cùng, em không biết nói sao cho hết sự vinh dự của bản thân khi được biểu diễn ở thời khắc lịch sử huy hoàng của đất nước và còn là trước Lăng Bác", anh viết.

ca si Viet Nam anh 1ca si Viet Nam anh 2ca si Viet Nam anh 3ca si Viet Nam anh 4

Các nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc tự hào khi được biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: FBNV

Tương tự, Tùng Dương, Đức Phúc, Hòa Minzy, Double2T cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ lại kỷ niệm tự hào trên Quảng trường Ba Đình.

"Kỷ niệm đáng tự hào trong năm 2025 và cả sự nghiệp của Hoà Minzy khi được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh", Hòa Minzy viết. "Chỉ là muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa và tự hào này mãi. Biết ơn và tự hào khi là người Việt Nam", Đức Phúc bày tỏ.

Trong khuôn khổ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ cùng nhau mang đến màn trình diễn ấn tượng với tiết mục đồng diễn Khí phách Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật là hình ảnh Mỹ Tâm diện áo dài trắng giản dị, đặt tay lên trái tim khi thể hiện câu hát trong ca khúc Giai điệu tự hào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.

Ngoại lệ 'Mưa đỏ'

Bộ phim trở thành tâm điểm của thị trường phim Việt khi liên tiếp tạo ra những kỷ lục doanh thu. Giới quan sát và các nhà làm phim đang thay nhau giải mã hiện tượng ‘Mưa đỏ’.

17 giờ trước

Vệ sĩ chia sẻ về Mỹ Tâm

Tùng Yuki là người đồng hành cùng Mỹ Tâm trong những ngày tập luyện, trình diễn ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

10 giờ trước

Tùng Dương, Hồng Nhung hát mừng lễ Quốc khánh

Tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), hòa nhạc "Điều còn mãi" đã để lại dấu ấn với các tiết mục của Tùng Dương, Hồng Nhung...

18 giờ trước

Nhật Long

ca sĩ Việt Nam Trúc Nhân Tùng Dương Hoà Minzy Quảng trường Ba Đình Trúc Nhân A80 2/9 tự hào quốc khánh trình diễn

  • Nguyễn Trúc Nhân

    Nguyễn Trúc Nhân

    Trúc Nhân tên đầy đủ là Nguyễn Trúc Nhân là một ca sĩ sinh ra tại Bình Định. Anh được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Giọng Hát Việt" mùa đầu tiên và về đội của HLV Thu Minh. Sau cuộc thi, Trúc Nhân cho ra mắt mini album "Đông" gồm những ca khúc anh thể hiện trong "Giọng Hát Việt". Trúc Nhân đã giành được 5 đề cử và thắng 3 lần cho giải Cống hiến.

    • Ngày sinh: 30/11/1991
    • Single: Đông (2013), Bốn chữ lắm (2014), Vẽ (2015), Thật bất ngờ (2015), Muốn khóc thật to (2015), Ngồi hát đỡ buồn (2017),...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Tùng Dương

    Tùng Dương

    Tùng Dương là một ca sĩ được biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, anh đã giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Tùng Dương theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, trong đó có pop, jazz, dân gian đương đại, New Age, electronic, world music và cả những sáng tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc 1954-1975.

    • Ngày sinh: 18/9/1983
    • Nơi sinh: Bắc Ninh
    • Ca khúc: Ôi quê tôi, Mây, Con cò, Chiếc khăn Piêu, Mẹ tôi,...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý