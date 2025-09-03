Ảnh Trúc Nhân hát ở Quảng trường Ba Đình được chú ý

Trúc Nhân cùng nhiều nghệ sĩ thể hiện niềm tự hào khi được biểu diễn tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên trang cá nhân, Trúc Nhân đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước đó, nam ca sĩ khiến nhiều khán giả bật cười khi đăng tải tấm hình bị che mặt trong lúc trình diễn. Song, anh cho biết bản thân vinh dự khi tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

"Khi tiến vào Quảng trường Ba Đình, tim em như nổ tung vì tự hào và hạnh phúc, em thấy thiêng liêng và xúc động vô cùng, em không biết nói sao cho hết sự vinh dự của bản thân khi được biểu diễn ở thời khắc lịch sử huy hoàng của đất nước và còn là trước Lăng Bác", anh viết.

Các nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc tự hào khi được biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: FBNV

Tương tự, Tùng Dương, Đức Phúc, Hòa Minzy, Double2T cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ lại kỷ niệm tự hào trên Quảng trường Ba Đình.

"Kỷ niệm đáng tự hào trong năm 2025 và cả sự nghiệp của Hoà Minzy khi được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh", Hòa Minzy viết. "Chỉ là muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa và tự hào này mãi. Biết ơn và tự hào khi là người Việt Nam", Đức Phúc bày tỏ.

Trong khuôn khổ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ cùng nhau mang đến màn trình diễn ấn tượng với tiết mục đồng diễn Khí phách Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật là hình ảnh Mỹ Tâm diện áo dài trắng giản dị, đặt tay lên trái tim khi thể hiện câu hát trong ca khúc Giai điệu tự hào.