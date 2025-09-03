Tùng Dương, Hồng Nhung hát mừng lễ Quốc khánh

Hòa nhạc Điều còn mãi đã diễn ra chiều 2/9 trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025). Được chỉ đạo bởi Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra - SSO) biểu diễn, dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà còn kể câu chuyện lịch sử Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Buổi hòa nhạc mở đầu bằng một khoảnh khắc xúc động khi toàn bộ nghệ sĩ và khán giả cùng đứng dậy, đặt tay lên ngực, hòa giọng hát Tiến Quân Ca. Dưới sự dẫn dắt của dàn nhạc giao hưởng, giai điệu Quốc ca vang lên hùng tráng, như một lời khẳng định về niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn các thế hệ đã hy sinh cho độc lập, tự do. Không gian Nhà hát Hồ Gươm như lắng lại, chỉ còn tiếng hát hòa quyện với âm thanh dàn giao hưởng, tạo nên một cảm giác thiêng liêng.

Hồng Nhung với giọng hát nội lực và giàu cảm xúc, mang đến Bài ca Hà Nội, một tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp và linh hồn của thủ đô. Phần trình diễn của cô kể câu chuyện về tình yêu dành cho Hà Nội. Giọng hát nội lực của Hồng Nhung kết hợp sự dẫn dắt của dàn nhạc giao hưởng tạo nên không gian đầy cảm xúc, đưa khán giả qua những cung bậc của ký ức và tự hào.

Tùng Dương chinh phục khán giả với hai ca khúc Sông Đắk Krông mùa xuân về và Một vòng Việt Nam. Với chủ đề Việt Nam - Hành trình vươn mình, Điều còn mãi 2025 được xây dựng như một chuyến du hành âm nhạc, dẫn dắt khán giả từ miền Bắc vào Nam, tái hiện vẻ đẹp và tinh thần bất khuất của các vùng đất.

NSƯT Lan Anh tiếp nối với Tiếng hát giữa rừng Pác Bó ca ngợi con người, tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu hoạt động cách mạng ở Pác Bó. Với chất giọng soprano, Lan Anh đưa khán giả trở về không gian lịch sử. Giọng hát của cô vang lên như một lời tri ân, vừa sâu sắc vừa đầy tự hào.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Hà An Huy, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Đinh Trang... Mỗi tiết mục là một mảnh ghép, từ những giai điệu cách mạng hùng tráng đến bản nhạc mang âm hưởng dân gian. Gương mặt trẻ Hà An Huy mang đến hơi thở mới mẻ, trong khi nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Phạm Khánh Ngọc giữ vững tinh thần truyền thống, tạo nên sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại.

