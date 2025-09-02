Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Sáng 2/9, hàng trăm nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình. Ai nấy đều hạnh phúc, tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này. Đây là cái kết đẹp cho hơn nửa tháng tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc của các nghệ sĩ. Khoảnh khắc họ trở về sân vận động Hàng Đẫy và được khán giả chào đón đã trở thành kỷ niệm không thể quên với các nghệ sĩ.

Khoảnh khắc đẹp của Trang Pháp, MONO trong vòng tay khán giả. Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau khi hoàn tất lễ diễu binh, diễu hành, Trang Pháp bày tỏ: “Khi biết được tham gia sự kiện, tôi đã cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và may mắn, vì cũng như những người tham gia diễu binh, diễu hành, đây là cơ hội 80 năm mới có một lần. Có khi một đời người chỉ có đôi ba lần được chứng kiến những khoảnh khắc trọng đại như thế này”.

“Tôi từng hứa với bố mẹ làm nghệ thuật một cách tử tế, đàng hoàng, tôi nghĩ việc đứng ở sân khấu hôm nay đã phần nào chứng minh với gia đình rằng con gái Trang Pháp đã luôn cố gắng giữ lời hứa ấy. Tôi đã có thể đóng góp một phần rất nhỏ bé cho quê hương mình. Tôi tin ông bà, bố mẹ và gia đình sẽ tự hào khi tôi có may mắn góp mặt trong một sự kiện trọng đại của Đất nước như vậy”, Trang Pháp tâm sự thêm.

MONO được người hâm mộ vây quanh. Nam ca sĩ vừa chụp ảnh, tặng chữ ký vừa nói: "Các đồng chí ai thương tôi cho tôi xin ít nước". Ngay lập tức, mọi người xung quanh hô lên: "Nước đây". Sau đó, mọi người hỗ trợ nước, quạt mát giúp MONO.

"Anh Đen Vâu kìa", khán giả trẻ thích thú khi nhìn thấy rapper Hai triệu năm. Nổi bật với âm nhạc tích cực, ca từ ý nghĩa, Đen Vâu được đông đảo khán giả yêu mến. Đen chia sẻ việc lan tỏa tinh thần yêu nước là trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ trong sự kiện lần này mà từ trước đến nay. Anh hạnh phúc khi được sống trong cộng đồng nghệ sĩ luôn hướng tới những giá trị tích cực, lan tỏa tinh thần quê hương, đất nước.

Hoàng Thùy Linh rạng rỡ với tà áo dài đỏ. Nữ ca sĩ cũng góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc qua các sản phẩm âm nhạc của cô. Trong đó, ca khúc See tình đã trở thành hiện tượng nổi tiếng khắp châu Á, góp phần khiến khán giả quốc tế biết tới âm nhạc Việt nhiều hơn.

Tăng Duy Tâm tâm sự trong sự kiện này anh xuất hiện không phải với tư cách ca sĩ, người nổi tiếng mà là một người cháu của Bác Hồ, người con của đất nước Việt Nam. Nam ca sĩ nói thêm: “Âm nhạc là một phần của văn hóa và nếu dùng âm nhạc tốt sẽ góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới gần khán giả quốc tế. Tôi tự hào khi qua âm nhạc, tôi cũng đã góp phần nhỏ bé. Khán giả của tôi ở nước ngoài đã bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam, ban đầu là âm nhạc và sau đó là những yếu tố khác, thậm chí cả lịch sử”.

Vợ chồng Salim và Hải Long chụp hình cùng khán giả sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành. Họ cùng các nghệ sĩ tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình từ nhiều ngày trước.

Hình ảnh diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Hân, Hồng Diễm, Minh Thu và ca sĩ Quốc Thiên xúc động, hạnh phúc khi là một trong các nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Trước đó, Thu Quỳnh tự hào chia sẻ cô có mẹ là Thượng tá quân đội.

